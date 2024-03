Taco Hemingway zagra na Narodowym. I już wiadomo, że będzie to historyczny występ

czytaj dalej

Wzrasta liczba zakażeń na krztusiec. To choroba zakaźna, która najczęściej przebiega pod postacią kaszlu, duszenia czy - w przypadku niemowląt - okresów bezdechu. Nieleczona prowadzić może nawet do śmierci. Lekarze apelują o szczepienie - to najskuteczniejszy sposób na walkę z zakażeniem.