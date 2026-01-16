Byli muzycy T.Love wydali utwór. "Duma z pochodzenia bez patosu i podziałów"

Muniek Staszczyk o zwolnieniu Sidney'a Polaka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku grudnia pojawiła się informacja, że T.Love rozstaje się z grafącym w nim od 35 lat perkusistą Sidneyem Polakiem. Wcześniej, w październiku T.Love zakończyło współpracę z gitarzystą i kompozytorem Janem Benedekiem. Teraz obaj muzycy zaprezentowali się w nowym projekcie. Polak wraz z duetem BNDK, który tworzą Jan Benedek i jego syn Gabor Benedek, nagrali utwór "Jestem z Polski". Jego premiera miała miejsce 14 stycznia. Jest to jednocześnie pierwszy singiel z czwartego albumu Sidneya Polaka.

"Muzyka, gitary, bas Jan Benedek, tekst, śpiew i bębny moje. Utwór śpiewam wspólnie z Gaborem z BNDK !!! A oto okładka" - pisał Polak na Facebooku.

Rozwiń

W dniu premiery muzyk napisał, że pisząc tekst do utworu myślał o emocjach Polaków mieszkających za granicą. Na profilu BNDK czytamy z kolei, że utwór "to energetyczna, pozytywna i niewykluczająca piosenka o silnych uczuciach łączących Polaków z całego świata skierowanych do kraju, podkreślająca dumę z pochodzenia bez patosu i podziałów".

Muzycy odchodzą z T.Love

W grudniu Sidney Polak powiedział Piotrowi Jaconiowi w TVN24+, że był zaskoczony decyzją lidera zespołu Muńka Staszczyka, ale pretensje ma jedynie o formę. - Jak jesteś filarem zespołu przez 35 lat... SMS? No heloł - tylko o to mam pretensje. Nic tego nie usprawiedliwia, nawet jakbym był najgorszym diabłem na świecie - dodał. Niezależnie co zrobi Muniek, nie zamierza wrócić do zespołu.

Muniek Staszczyk potwierdził w TVN24, że informację o zerwaniu współpracy przekazał SMS-em. - Ja się tak ze wszystkimi ludźmi komunikuję od lat, odkąd powstały komórki - mówił. - Od 43 lat istnienia zespołu zawsze miałem powody, jeżeli kogoś zwalniałem. Więc przepraszam bardzo, ale tak musiało być - skwitował.

Wcześniej, bo w październiku ubiegłego roku grupa poinformowała o rozstaniu z Janem Benedekiem, który był związany z T.Love podobnie długo jak Polak - od 1990 roku. Były gitarzysta zespołu skomponował niektóre jego najbardziej znane hity, jak "Warszawa", czy "King".