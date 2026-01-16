Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Byli muzycy T.Love wydali utwór. "Duma z pochodzenia bez patosu i podziałów"

Sidney Polak
Muniek Staszczyk o zwolnieniu Sidney'a Polaka
Źródło: TVN24
Sidney Polak i Jan Benedek, którzy w ostatnich miesiącach rozstali się z zespołem T.Love, nagrali wspólny utwór. Nosi nazwę "Jestem z Polski".

Na początku grudnia pojawiła się informacja, że T.Love rozstaje się z grafącym w nim od 35 lat perkusistą Sidneyem Polakiem. Wcześniej, w październiku T.Love zakończyło współpracę z gitarzystą i kompozytorem Janem Benedekiem. Teraz obaj muzycy zaprezentowali się w nowym projekcie. Polak wraz z duetem BNDK, który tworzą Jan Benedek i jego syn Gabor Benedek, nagrali utwór "Jestem z Polski". Jego premiera miała miejsce 14 stycznia. Jest to jednocześnie pierwszy singiel z czwartego albumu Sidneya Polaka.

"Muzyka, gitary, bas Jan Benedek, tekst, śpiew i bębny moje. Utwór śpiewam wspólnie z Gaborem z BNDK !!! A oto okładka" - pisał Polak na Facebooku.

W dniu premiery muzyk napisał, że pisząc tekst do utworu myślał o emocjach Polaków mieszkających za granicą. Na profilu BNDK czytamy z kolei, że utwór "to energetyczna, pozytywna i niewykluczająca piosenka o silnych uczuciach łączących Polaków z całego świata skierowanych do kraju, podkreślająca dumę z pochodzenia bez patosu i podziałów".

"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS

Polska

Muzycy odchodzą z T.Love

W grudniu Sidney Polak powiedział Piotrowi Jaconiowi w TVN24+, że był zaskoczony decyzją lidera zespołu Muńka Staszczyka, ale pretensje ma jedynie o formę. - Jak jesteś filarem zespołu przez 35 lat... SMS? No heloł - tylko o to mam pretensje. Nic tego nie usprawiedliwia, nawet jakbym był najgorszym diabłem na świecie - dodał. Niezależnie co zrobi Muniek, nie zamierza wrócić do zespołu.

Muniek Staszczyk potwierdził w TVN24, że informację o zerwaniu współpracy przekazał SMS-em. - Ja się tak ze wszystkimi ludźmi komunikuję od lat, odkąd powstały komórki - mówił. - Od 43 lat istnienia zespołu zawsze miałem powody, jeżeli kogoś zwalniałem. Więc przepraszam bardzo, ale tak musiało być - skwitował.

Wcześniej, bo w październiku ubiegłego roku grupa poinformowała o rozstaniu z Janem Benedekiem, który był związany z T.Love podobnie długo jak Polak - od 1990 roku. Były gitarzysta zespołu skomponował niektóre jego najbardziej znane hity, jak "Warszawa", czy "King".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
1 godz 6 min
Sidney Polak o decyzji Muńka: Zdrada to zdrada. Nie wybacza się jej

Sidney Polak o decyzji Muńka: Zdrada to zdrada. Nie wybacza się jej

Piotr Jacoń
Sidney Polak odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"

Sidney Polak odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"

Polska

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Muzyka
Czytaj także:
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Nie mogą być jak dziki zachód". Wchodzą nowe reguły gry
METEO
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż na rzecz Rosji
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Awaria popularnej platformy
BIZNES
shutterstock_2209876841
Pacjenci pod respiratorami obawiają się o ciągłość leczenia. "To nie są abstrakcyjne liczby"
Piotr Wójcik
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
BIZNES
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Malowany koń dla WOŚP-u
"Będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej". Unikatowa rzeźba na aukcji WOŚP
WOŚP 2026
Radosław Sikorski
Sikorski: ambasador RP sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii
Polska
46 min
2016 rok shutterstock_328969724
Ostatni rok niewinności? Oto, dlaczego wasze media społecznościowe oszalały
I co teraz?
shutterstock_2723212197_1
Bawili się na śniegu. Opiekunka zauważyła, że zniknęły dwie dziewczynki
Poznań
Ferie zimowe, śnieg
Nadciąga pochód siarczystego mrozu
METEO
pap_20251230_0SH
Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Polska 2050 "pęknięta na pół". Kulisy walki o władzę
Patryk Michalski
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Cztery kobiety i niemowlę trafiły do szpitala
Łódź
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
WARSZAWA
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
WARSZAWA
Wypadek na S19 w Jeżowem
Dziennikarka zginęła w wypadku. Prokuratura powołuje biegłych
Rzeszów
Czujki dymu
To niewielkie urządzenie może uratować życie. Rozdają czujki czadu
Wrocław
Quiz na piątek. Karol Nawrocki
Czołem kibice quizów! Trudne pytania o mijający tydzień
Quizy
Sprzęt od WOŚP
Sprzęt nie jest na zawsze. Dlatego WOŚP gra dalej
WOŚP 2026
Dziki w Olsztynie
Dziki weszły na tory, sparaliżowały ruch tramwajów. Nagranie
Olsztyn
hipo
Władze zamknęły słynny park
METEO
Kimi Onoda
"Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś"
BIZNES
22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Dusił kierowcę, bo chciał odjechać jego autem
Białystok
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem z "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica