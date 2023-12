"Weźmiemy go w krzyżowy ogień pytań". Szymon Hołownia gościem "Dzień Dobry TVN"

W niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" gościem Marcina Prokopa i Doroty Wellman ma być marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - To będzie niezwykle ciekawa rozmowa - zachęca redakcja na Instagramie.

- Byliśmy razem przez wiele lat. Czternaście lat w telewizji. Wcześniej kilka wspólnych lat w prasie. No i w którymś momencie ja zostałem tu, a on poszedł tam. Ale [znowu] przyjdzie tu – mówi Marcin Prokop, zapowiadając wizytę Szymona Hołowni w studiu "Dzień Dobry TVN". - Będziemy brać go w krzyżowy ogień pytań. Nie tylko z Dorotą Wellman, ale też z młodzieżą, która postanowiła zadać marszałkowi kilka niewygodnych pytań - dodaje.

Szymon Hołownia i Marcin Prokop znowu razem w TVN

Prokop i Hołownia przez 12. edycji (od 2008 do 2019 roku) tworzyli niezapomniany duet prowadzących "Mam Talent!". Prowadzili też wspólnie program "Mamy cię!" (2015). - Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od "Mam Talent!" (...). Potraktował to trochę jako poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu, wszystkich rzeczy, które wykorzystał chociażby w niedawnej debacie przedwyborczej. To są rzeczy, które nabył w tym programie - mówił Prokop o marszałku Sejmu w podcaście "Trójkąt" Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej. - Gdy występuje jako polityk, patrząc na niego, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był drewnem, pinokiem telewizyjnym. Jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest inteligentny i bardzo bystry (...) z edycji na edycję stawał się coraz lepszy, aż w którymś momencie to ja musiałem go ścigać, a nie on mnie - dodał.

Prokop i Hołownia w 2019 roku wydali książkę "Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci". "To nasza najbardziej prywatna książka. Momentami z @szymon.holownia opuszczamy gardę naprawdę nisko. Wszystko po to, żebyśmy na półmetku życia (to wersja optymistyczna), w chwili refleksji dwóch lekko już wyliniałych kocurów, sami mogli lepiej zrozumieć, skąd się wzięliśmy, co nas ukształtowało, dlaczego dziś jesteśmy tacy, a nie inni. Dzięki tej rozmowie, chyba nam się udało", tak pisał o niej Prokop na Instagramie.

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" nie ukrywa, że ufa ocenie marszałka Sejmu. - Wiem, że to, co on robi, choć czasami może się wydawać kompletnie absurdalne i niezrozumiałe, to po pierwsze wynika z dobrych intencji, a po drugie, że on wie, co robi - podkreślił. - Oczywiście zdarzają mu się błędy, potknięcia, wynikające z tego, że jeszcze nie do końca umie obsługiwać tę nową rzeczywistość i to jest normalne, ale strategicznie ja mu ufam. Wiem, że to, co on planuje, ma sens - mówił w "Trójkącie".

Szymon Hołownia - kariera

Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku. Przez pięć lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ale nie uzyskał tytułu magistra. Dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. W rozmowie z radiową "Czwórką" przyznał, że za pierwszym razem odszedł ze względu na stan zdrowia, a za drugim "doszedł do wniosku, że to nie jest jego miejsce". Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i prezenter telewizyjny. Między 1997 a 2019 rokiem był związany z "Gazetą Wyborczą", "Newsweekiem", "Rzeczpospolitą", "Wprost" czy "Tygodnikiem Powszechnym". Pracował również między innymi w Radiu Białystok, w Telewizji Polskiej, był dyrektorem programowym stacji Religia.tv.

Hołownia startował w wyborach prezydenckich w 2020 roku (zajął trzecie miejsce). Po ogłoszeniu wyników zapowiedział powstanie ruchu społeczno-politycznego Polska 2050, który w marcu 2022 roku przekształcił się w partię. W 2023 roku stworzyła ona koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym pod nazwą Trzecia Droga. W wyborach parlamentarnych 15 października zdobyła ponad 3,1 mln głosów. Hołownia od 13 listopada 2023 roku pełni funkcję marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu ma dwie córki - Marię i Elżbietę - i żonę Urszulę, która jest oficerem Wojska Polskiego i pilotką myśliwca MiG-29. W mediach społecznościowych opisuje się jako "Ojciec-Polak, Europejczyk, pożeracz książek i ciastek (niestety). Wielbiciel kundli i innych zwierząt".

