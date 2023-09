Odwołano kontrowersyjną aukcję biżuterii po zmarłej miliarderce. "Nigdy nie powinna mieć miejsca"

Dom aukcyjny Christie’s odwołał sprzedaż biżuterii należącej w przeszłości do austriackiej miliarderki Heidi Horten. Aukcje przedmiotów rozpoczęły się w maju i budziły sprzeciw ze strony środowisk żydowskich, ze względu na wątpliwości, co do pochodzenia kolekcji.

Dom aukcyjny Christie's w Genewie ogłosił 31 sierpnia, że odwołuje ostatni etap rozpoczętej w maju aukcji, na której wystawiana była biżuteria austriackiej miliarderki Heidi Horten. W listopadzie na aukcji online sprzedane zostać miało około 300 przedmiotów. "Sprzedaż kolekcji biżuterii Heidi Horten spowodowała intensywną analizę i reakcja na nią głęboko dotknęła nas i wielu innych. Będziemy się nad tym nadal zastanawiać" - przekazała w oświadczeniu cytowanym przez CNN Anthea Peers, dyrektorka Christie's w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Sprzedaż biżuterii austriackiej miliarderki odwołana

W dotychczasowych aukcjach sprzedano łącznie ponad 400 elementów biżuterii Horten o łącznej wartości 201 mln dolarów, co już sprawiło, że była to najdroższa prywatna kolekcja biżuterii, jaka kiedykolwiek została sprzedana na aukcji. Najdrożej sprzedano rubinowo-diamentowy pierścionek Cartiera w kolorze "gołębiej krwi". Osiągnął on cenę 14,5 miliona dolarów.

Aukcja biżuterii Heidi Horten SALVATORE DI NOLFI/PAP/EPA

Wokół sprzedaży narosło jednak wiele krytyki. Organizacje żydowskie wskazywały, że mąż Horten - Helmut, po którym to odziedziczyła ona część swojego majątku, zbił fortunę m.in. na majątku przejętym od Żydów w nazistowskich Niemczech. Centrum Simona Wiesenthala, żydowska organizacja z siedzibą w USA, zażądała by Christie's w ogóle nie prowadziła sprzedaży. Dom aukcyjny zapewniał, że dochody z niej zostaną przeznaczone na cele charytatywne i edukację o Holokauście, ale to nie zadowalało przeciwników aukcji.

American Jewish Committee, który również optował za wstrzymaniem aukcji, z zadowoleniem przyjął decyzję o odwołaniu jej ostatniego etapu. Na platformie X, dawnym Twitterze, napisano, że sprzedaż ta "nigdy nie powinna mieć miejsca".

Heidi Horten zmarła w czerwcu 2022 roku. Według szacunków "Forbes'a" pozostawiła po sobie majątek wart około 3 mld dolarów. Helmut Horten zmarł w 1987 roku.

Autor:pb//am

Źródło: CNN, tvn24.pl