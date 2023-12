Słynne dzieło "nie do końca jest tym, czym się wydaje". Naukowcy odkryli tajemnicę obrazu Rafaela

- Analizuje on 4000 parametrów, takich jak charakterystyka pociągnięcia pędzlem, paleta kolorów i odcienie, aby określić, czy obraz jest prawdziwym (dziełem - red.) Rafaela - wyjaśnia w rozmowie z CNN Hassan Ugail, matematyk z University of Bradford, jeden z autorów algorytmu.

Obraz "Madonna della Rosa"

Howell Edwards, emerytowany profesor spektroskopii molekularnej na University of Bradford i jeden ze współautorów nowego artykułu, przyznał, że kwestia autorstwa obrazu znajdującego się obecnie w zbiorach madryckiego muzeum Prado od dawna jest przedmiotem dyskusji. "Niektórzy koneserzy uważają, że jakość kompozycji i wykonania Madonny, Dzieciątka i św. Jana znacznie przewyższa jakość św. Józefa, który ich zdaniem został dodany w warsztacie - przekazał Edwards. "To arcydzieło Rafaela nie do końca jest tym, czym się wydaje", komentuje stacja CNN.

Sztuczna inteligencja w służbie sztuki

Rafael i jego jedyny obraz w Polsce

Rafael Santi z Urbino był włoskim malarzem i architektem epoki renesansu. Żył w latach 1483-1520. Do najsłynniejszych jego dzieł należą freski w Stanzach Watykańskich - czyli apartamentach papieskich - powstałe na zamówienie papieża Juliusza II. Jedyne dzieło Rafaela które znajdowało się w Polsce, "Portret Młodzieńca", zostało zakupione ok. 1800 roku do Kolekcji Czartoryskich w Puławach, następnie znajdowało się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Obraz zaginął pod koniec drugiej wojny światowej i do tej pory jego losy nie są znane.