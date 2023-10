Tom Hanks ostrzega przed wygenerowaną przez sztuczną inteligencję "wersją" jego samego

Hanks o "wyzwaniu" związanym ze sztuczną inteligencją

Hanks odniósł się do kwestii upowszechnienia sztucznej inteligencji w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu komikowi Adamowi Buxtonowi w kwietniu, na krótko przed rozpoczęciem strajku hollywoodzkich scenarzystów. – Widzieliśmy, że to nadchodzi. Widzieliśmy, że pojawia się możliwość do dokładania zer i jedynek w komputerze i przekształcania ich w twarz i postać. Od tego czasu wzrosła tylko miliard razy i widzimy ją wszędzie – ocenił.

Jak dodał, trwają "dyskusje we wszystkich gilidiach, agencjach i kancelariach prawnych" nad "wymyśleniem konsekwencji prawnych", z jakimi wiązałoby się wykorzystanie twarzy i głosów aktorów, jako ich własności intelektualnej. – Jutro mogę zostać potrącony przez autobus, ale (moje – red.) występy mogą trwać i trwać, i trwać. I poza zrozumieniem, że zostało to zrobione za pomocą sztucznej inteligencji lub deepfake'ów, nie będzie niczego, co mogłoby ci powiedzieć, że to nie ja – stwierdził, mówiąc o "wyzwaniu artystycznym, ale także prawnym".