Kultura i styl "Do zobaczenia w helikopterze". Katarzyna Glinka w nowej roli

Major Małgorzata Abratowska zostaje przedstawiona pracownikom szpitala w spektakularnych okolicznościach. Dyrektor placówki Jacek Strecker (w tej roli Piotr Cyrwus) podczas konferencji prasowej w świetle kamer ogłasza uruchomienie bazy pogotowia lotniczego. Jednocześnie przedstawia lekarkę, która ma być twarzą i siłą napędową tego projektu.

Kim jest Abratowska? To wysokiej klasy specjalistka, lekarka wojskowa, która przeszła na emeryturę, ale nie zamierza rezygnować z pracy w zawodzie. Szpital św. Anny to pierwsze miejsce od lat, w którym chce zatrzymać się na dłużej. Kompetentna, bezkompromisowa i prostolinijna, nie uznaje półśrodków. Twarda oraz zasadnicza, nie potrafi i nie chce być "miękka".

Katarzyna Glinka przyznaje, że nowa rola to dla niej wyzwanie. - Zaproszenie do wcielenia się w rolę Gośki Abratowskiej przyjęłam z ogromną radością. To dla mnie świetna okazja, by znaleźć się w głównej obsadzie serialu medycznego, a jednocześnie duże wyzwanie aktorskie. Gośka ma mocny charakter i wyraźny, wojskowy sznyt. To bohaterka, która nie bierze jeńców, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że będę mogła pokazać się widzom w tak dynamicznej i mocnej odsłonie - mówi aktorka, cytowana w komunikacie prasowym. - Do zobaczenia w helikopterze! - dodaje.

O nowej roli Katarzyna Glinka poinformowała również swoich fanów w mediach społecznościowych. "Już mogę się podzielić. Dołączam do ekipy 'Szpitala św. Anny" - napisała w relacji na Instagramie w poniedziałek. Dodała, że jej postać została "świetnie napisana" oraz że "cudnie jest móc wcielić się w tak ciekawą rolę".

- To mój pierwszy dzień zdjęciowy w szpitalu św. Anny - przyznała aktorka w nagraniu opublikowanym tego samego dnia na profilu serialu na Instagramie. - Mam nadzieję, że dobrze przyjmę się w tym szpitalu - dodała.

Premiera odcinka 127. z udziałem Katarzyny Glinki już 13 maja o godz. 16:50 w TVN. Od jutra będzie go można obejrzeć w Playerze.

