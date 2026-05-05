Kultura i styl

"Do zobaczenia w helikopterze". Katarzyna Glinka w nowej roli

Katarzyna Glinka na planie serialu "Szpital Św. Anny"
"Szpital Św. Anny" - zapowiedź nowego sezonu serialu
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery
Widzowie "Szpitala św. Anny" już niedługo poznają nową wyrazistą postać. W ostatnich odcinkach trzeciego sezonu serialu pojawi się major, pilotka i lekarka wojskowa z wieloletnim doświadczeniem. Zagra ją Katarzyna Glinka.

Major Małgorzata Abratowska zostaje przedstawiona pracownikom szpitala w spektakularnych okolicznościach. Dyrektor placówki Jacek Strecker (w tej roli Piotr Cyrwus) podczas konferencji prasowej w świetle kamer ogłasza uruchomienie bazy pogotowia lotniczego. Jednocześnie przedstawia lekarkę, która ma być twarzą i siłą napędową tego projektu.

Kim jest Abratowska? To wysokiej klasy specjalistka, lekarka wojskowa, która przeszła na emeryturę, ale nie zamierza rezygnować z pracy w zawodzie. Szpital św. Anny to pierwsze miejsce od lat, w którym chce zatrzymać się na dłużej. Kompetentna, bezkompromisowa i prostolinijna, nie uznaje półśrodków. Twarda oraz zasadnicza, nie potrafi i nie chce być "miękka".

Katarzyna Glinka o nowej roli

Katarzyna Glinka na planie serialu "Szpital Św. Anny"
Katarzyna Glinka na planie serialu "Szpital Św. Anny"
Źródło: TVN WBD/Fokusmedia

Katarzyna Glinka przyznaje, że nowa rola to dla niej wyzwanie. - Zaproszenie do wcielenia się w rolę Gośki Abratowskiej przyjęłam z ogromną radością. To dla mnie świetna okazja, by znaleźć się w głównej obsadzie serialu medycznego, a jednocześnie duże wyzwanie aktorskie. Gośka ma mocny charakter i wyraźny, wojskowy sznyt. To bohaterka, która nie bierze jeńców, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że będę mogła pokazać się widzom w tak dynamicznej i mocnej odsłonie - mówi aktorka, cytowana w komunikacie prasowym. - Do zobaczenia w helikopterze! - dodaje.

O nowej roli Katarzyna Glinka poinformowała również swoich fanów w mediach społecznościowych. "Już mogę się podzielić. Dołączam do ekipy 'Szpitala św. Anny" - napisała w relacji na Instagramie w poniedziałek. Dodała, że jej postać została "świetnie napisana" oraz że "cudnie jest móc wcielić się w tak ciekawą rolę".

- To mój pierwszy dzień zdjęciowy w szpitalu św. Anny - przyznała aktorka w nagraniu opublikowanym tego samego dnia na profilu serialu na Instagramie. - Mam nadzieję, że dobrze przyjmę się w tym szpitalu - dodała.

Premiera odcinka 127. z udziałem Katarzyny Glinki już 13 maja o godz. 16:50 w TVN. Od jutra będzie go można obejrzeć w Playerze.

"Wyjątkowa rola w popularnym serialu"
"Wyjątkowa rola w popularnym serialu"

Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN WBD/Fokusmedia

TVNSerialFIlmy i seriale
