Szczepan Twardoch laureatem Nagrody im. Kazimierza Kutza

Iwona Świętochowska-Kutz wyraziła w ten sposób sprzeciw wobec słów Twardocha o tym, że na marsze wolnościowe i w obronie praw chodzą emeryci mający jeszcze nadzieję na poznanie kogoś i przeżycie miłości. - To jest moje votum separatum wobec tej nagrody, nie za twórczość, ale za wypowiedzi. Bo (Kutz) nauczył mnie konsekwencji w tym, co mówimy i jak mówimy – zaakcentowała.

Profesor Tadeusz Sławek z nagrodą honorową Ambasadora Śląska

Dziękując, Tadeusz Sławek ocenił, że bycie ambasadorem Śląska oznacza dla niego bycie ambasadorem Śląska w Europie i ambasadorem Europy na Śląsku, "ponieważ bez Europy nie ma Śląska, ale i Śląsk w Europie wiele znaczy". - Europa jako dobro wspólne, które dało nam dziesięciolecia pokoju - obym tego nie powiedział w złą godzinę, zważywszy, co dzieje się na wschodzie – to jest dobro, z którym nie wolno igrać, mimo że niektórzy bardzo chcą to robić – przestrzegł.

Jak dodał, trzeba być też ambasadorem konstytucji i tego, co z konstytucji wynika: trójpodziału władzy, niezależnych sądów i niezależnych sędziów. Trzeba być także ambasadorem wolnych mediów oraz ambasadorem mądrej szkoły i mądrych nauczycieli: otwartych na przyszłość i na to, co przychodzi ze świata - i gotowych do mądrej z tym dyskusji – akcentował oklaskiwany prof. Sławek. - Profesor Sławek powiedział dziś wszystko, co powiedziałby mój mąż – podziękowała mu Świętochowska-Kutz.