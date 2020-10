Film Agnieszki Holland zgłoszony jako czeski kandydat do Oscara

Czeska Akademia Filmu i Telewizji wybrała "Szarlatana" Agnieszki Holland jako swojego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Informację przekazał we wtorkowym komunikacie Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Decyzja Czeskiej Akademii Filmu i Telewizji o wybraniu "Szarlatana" Agnieszki Holland na kandydata do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy jest kolejną po niedawnych zgłoszeniach do tej kategorii z Singapuru, Kosowa i Gruzji. Swoich kandydatów wcześniej wytypowały też Bhutan, Tajwan, Ukraina, Bośnia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Luksemburg, Polska i Szwajcaria. Polskim kandydatem jest film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Film zainspirowany życiem czechosłowackiego zielarza

- To bardzo skomplikowana postać, którą przedstawiam na wielu różnych płaszczyznach, przez co klucz interpretacyjny do tego, kim on jest, pozostawiam widzom - mówiła w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Holland.