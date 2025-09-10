Logo strona główna
Kultura i styl

System Of A Down przyjedzie do Polski

System Of A Down
Źródło: YouTube / System Of A Down
Grupa System Of A Down zagra w Polsce w doborowym towarzystwie. Jedna z najpopularniejszych kapel rockowo-metalowych wystąpi w Warszawie w lipcu przyszłego roku. To pierwsza europejska trasa zespołu od 2017 roku.
Grupa System Of A Down po raz pierwszy od blisko dekady zagra trasę koncertową w Europie. W środę ormiańsko-amerykański zespół poinformował, że przyszłym roku wystąpi na siedmiu stadionach sportowych w tym na warszawskim Stadionie Narodowym. Trasa rozpocznie się w Sztokholmie 29 czerwca, a zakończy 18 lipca w Warszawie.

Supportami grupy będą Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. Kapela zapowiedziała również dodatkowy specjalny koncert, którego szczegóły zdradzone zostaną w najbliższym czasie.

System Of A Down powstał w 1994 roku w Kalifornii, a ich pierwsza płyta pojawiła się cztery lata później. Wszyscy członkowie kapeli są ormiańskiego pochodzenia bądź są ormiańskimi imigrantami, na stałe mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych.

W latach 2006-2010 działalność grupy była zawieszona. Po tej przerwie zespół przede wszystkim koncertuje. Ich ostatni studyjny album ukazał się w listopadzie 2005 roku. System Of A Down sprzedał około 45 milionów płyt na świecie i utrzymuje status jednego z najpopularniejszych zespołów rockowo-metalowych.

Autorka/Autor: tmw/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sony Music/Clemente Ruiz

Muzyka Warszawa
