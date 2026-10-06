Sylvester Stallone na zdjęciach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Bert Reisfeld/dpa/PAP

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Gdy Sylvester Stallone i Richard Gere spotkali się w latach 70. na planie filmu "Książęta z Flatbush", szybko okazało się, że o dobrej współpracy nie będzie mowy. Między aktorami dochodziło do spięć, a jedno z nich niemal zakończyło się bójką. Stallone wraca do konfliktu po latach w swojej autobiografii "The Steps", która ukazała się pod koniec września.

Stallone wspomina, że improwizacja z Robertem De Niro, który początkowo znajdował się w obsadzie, przebiegała bez problemów. Z Richardem Gere'em było jednak zupełnie inaczej. Obaj aktorzy nie przypadli sobie do gustu już podczas przesłuchań. "[Gere] złapał mnie za koszulkę, a jego paznokcie wbiły mi się w skórę. Kazałem mu przestać, ale przy drugim dublu zrobił to samo" - opisuje Stallone.

Aktor zwrócił się wtedy do reżysera Stephena Verony i zapytał, czy może zareagować tak, jak zrobiłby to poza planem. "A co byś zrobił?" - miał zapytać Verona. "Wybiłbym mu zęby" - odparł Stallone. Reżyser poprosił, by jednak tego nie robił.

Do kulminacji doszło w przerwie między zdjęciami. Gere jadł w samochodzie kurczaka i według wspomnień Stallone, wylał na niego resztki sosu. "Strumień tłuszczu z kurczaka spłynął z folii na moją nogę" - opisuje w książce późniejszy Rambo. Jak zareagował? "Pchnąłem go łokciem w klatkę piersiową, wysiadłem z samochodu, (...) wyciągnąłem z tylnego siedzenia".

Gere miał wówczas powiedzieć, że nie chce się bić. "Za późno", miał odpowiedzieć Stallone. Interweniował reżyser, który rozdzielił mężczyzn. "Dla wszystkich było jasne, że ta współpraca nie ma sensu. Jeden z nas musiał odejść", podsumował Stallone.

Sylvester Stallone Źródło zdjęcia: Bert Reisfeld/dpa/PAP

Ostatecznie z produkcją pożegnał się Richard Gere, a z czasem z filmu wycofał się również Rober De Niro. Zastąpili ich Perry King i Henry Winkler. Z tym ostatnim Stallone'a połączyła później wieloletnia przyjaźń.

Stallone zyskał sławę dzięki filmom akcji. Najsłynniejsze produkcje, w których wystąpił, to "Rocky" (1976), "Rambo:pierwsza krew" (1982), "Sędzia Dredd" (1995) czy "Niezniszczalni" (2010). Richardowi Gere popularność z kolei przyniosły komedie romantyczne i obyczajowe, takie jak "Pretty Woman" (1990) czy "Uciekająca panna młoda" (1999).

Redagowała AZ