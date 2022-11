Sylvester Stallone chce się rozwieść z żoną w reality show. W tym celu wcześniej mieli się pogodzić

Sylvester Stallone oznajmił, że w najbliższym czasie zostanie wyemitowany reality show z jego udziałem. Choć data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ze względu na zamieszanie z rozwodem aktora program już teraz wywołuje duże emocje w zagranicznych mediach. W opublikowanej rozmowie z "Hollywood Reporter" aktor zdradził kilka szczegółów na temat produkcji.

Temat rozwodu Sylvestra Stallone trafił na pierwsze strony gazet, gdy 19 sierpnia jego żona Jennifer Flavin złożyła pozew o rozwód. Tydzień później ujawniono, że cała rodzina wystąpi w reality show. Miesiąc później para się pogodziła, ale aktor zapowiedział, że ich rozstanie będzie tematem jednego z sezonów programu. To sprowokowało pytania w mediach: czy ktoś jeszcze nadąża za dawnym Rambo?

Podczas wywiadu dla "The Hollywood Reporter", opublikowanego 7 listopada, aktor potwierdził informacje o reality show. Zapytany, czy zostanie złożony pozew o rozwód, odpowiedział: "Oczywiście". I dodał: - Jak mawiał John Lennon, życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. Mam tylko nadzieję, że współpracuję z ludźmi, którzy rozumieją słabe strony życia, jego kruchość oraz to, jak rzadko zdarza się prawdziwie dobry związek.

Stallone o swoim reality show

Z informacji, które Stallone przekazał za pośrednictwem platformy Instagram, wynika, że program kręcony był latem, kiedy to brytyjskie media zaczęły spekulować na temat jego rozstania z żoną. Zapytany przez "Hollywood Reporter" o powód, dla którego zdecydował się na udział w produkcji, aktor odparł: - To szansa, dzięki której mogę przebywać ze swoimi dziećmi w zawodowym otoczeniu, gdzie one zobaczą mnie w akcji, a ja zobaczę je w akcji.

Sylvester Stallone i Jennifer Flavin mają trzy córki: 26-letnią Sophię, 24-letnią Sistine i 20-letnią Scarlet. Wszystkie trzy są aktorkami. Słynny "Rambo" jest także ojcem 43-letniego Seargeoha, również aktora. W 2012 roku zmarł syn Sylwestra Stallone, Sage.

Podczas wywiadu Stallone wyznał, że jedną z rzeczy, których najmocniej żałuje, jest to, że nie spędzał więcej czasu z rodziną. - Wszyscy mówią: żałuję, że nie okazywałem bardziej miłości, albo żałuję, że nie spędzałem więcej czasu z dziećmi. Mam tak samo. To jeden z powodów, dla którego chciałem wziąć udział w reality show - stwierdził.

Rozwód Sylvestra Stallone

Pierwsze spekulacje o kryzysie w małżeństwie Sylvestra Stallone i Jennifer Flavin pojawiły się, gdy aktor zasłonił tatuaż z portretem swojej żony wizerunkiem ukochanego psa Buktusa. Zwierzę wystąpiło u jego boku w dwóch pierwszych częściach "Rocky’ego".

Jak doniósł później portal TMZ, Flavin faktycznie wniosła wtedy pozew o rozwód. Bezpośrednią przyczyną kryzysu w małżeństwie miał być spór o przygarnięcie pod dach nowego psa rasy rottweiler. Kłótnia miała być wyjątkowo zaciekła, a w jej trakcie małżonkowie mieli poruszyć również "inne istotne kwestie".

Jak zauważa "Daily Mail", teraz pojawiły się pytania, czy pozew o rozwód nie został złożony po to, aby dodać dramatyzmu do reality show. Za produkcją ma stać ten sam zespół, który stworzył "Z kamerą u Kardashianów". Ale według Sylwestra Stallone wszystko jest prawdziwe. - To, co zobaczysz, to szczera prawda - zapewnił w cytowanym wywiadzie.

Autor:jdw//az

Źródło: Hollywood Reporter, Daily Mail, tvn24.pl