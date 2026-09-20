"MAGA Barbie" robi biznes. "Wie, jak wejść w środek wojny kulturowej"

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Dla jednych Sydney Sweeney to "MAGA Barbie", dla innych symbol kobiety, która nie zamierza przepraszać za swoją seksualność. Okrzyknięta niegdyś jedną z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, dziś znalazła się w samym centrum amerykańskiej wojny kulturowej. Artykuł dostępny w subskrypcji
Zanim jednak 29-letnia dziś Sweeney stała się bohaterką politycznych sporów, przez lata konsekwentnie budowała aktorską karierę. Zaczęła już jako 11-latka. Przełom przyszedł w 2018 roku, gdy wystąpiła w drugim sezonie "Opowieści podręcznej", "Everything Sucks!" i "Ostrych przedmiotach".