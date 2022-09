Świat nie jest szczęśliwym miejscem. Z oślej i ludzkiej perspektywy o filmach w Gdyni

Gdyby ktoś pokusił się w przedostatnim dniu pokazów gdyńskiej imprezy o podsumowanie prezentowanych filmów, to w wielkim uproszczeniu można je zamknąć w zdaniu: "Świat nie jest szczęśliwym miejscem". I choć to teza mało odkrywcza, filmom pokazywanym w Konkursie Głównym w Gdyni w większości trudno zarzucić brak oryginalności. Wręcz przeciwnie.

A wreszcie również w wyróżnionym w Cannes filmie starego mistrza, Jerzego Skolimowskiego "Io", gdzie co prawda cierpi nie człowiek, lecz tytułowy osiołek. Za to z winy człowieka.

Niepokój uzasadniony

Film Kocura oparty został na prawdziwych wydarzeniach, ale reżyser dodał sporo elementów fikcyjnych i w pozbawiony sztampy sposób rozłożył akcenty, budując zaskakującą opowieść. Bohaterami uczynił dwóch utalentowanych muzycznie braci, z prowincjonalnego miasteczka, których losy potoczyły się w odmienny sposób. W ich role wcielili się prawdziwi bracia Tymoteusz Bies i Jacek Bies, noszący w filmie własne imiona. Pierwszy z nich właśnie przyjeżdża na wakacje do domu, ale za chwilę wyjeżdża do Duesseldorfu, gdzie dostał stypendium na prestiżowej uczelni muzycznej. Młodszy Jacek, także zdolny pianista, oblał egzamin i pozostał w miasteczku.

Historia opowiadana jest z perspektywy starszego brata, który na swoje miasto patrzy z wyższością, bo za moment porwie go "wielki świat". Nie rozumie brata, któremu wystarcza miejscowa dziewczyna i nie chce się z niego wyrwać, choć raz po raz zdradza go czułość, jaką darzy miejsce urodzenia. Kocur buduje też szersze, społeczne tło swojej opowieści. Życie miejscowych kumpli braci kręci się wokół spotkań obficie podlewanych alkoholem, w nowo powstałej knajpie z kebabem – pierwszej prowadzonej przez przyjezdnych z Bliskiego Wschodu. Szowinizm młodych mieszkańców i agresja wobec przyjezdnych narastają w miarę rozwoju akcji.

Z niemniejszą brawurą swoją historię opowiedziała kolejna debiutantka, Beata Dzianowicz. Jej Paterokowie to kochająca się, wielopokoleniowa rodzina, którą widz polubi już od pierwszych scen. Ich spokojne, radosne życie nagle mącą niepokój i strach - ukochany dziadek zaczyna zachowywać się dziwnie, lekceważąc wszelkie normy społeczne. Okazuje się, że to pierwsze symptomy Alzheimera. Nasilająca się choroba seniora rodu wystawia na wielką próbę rodzinną idyllę, a na światło dzienne wychodzą skrywane sekrety i żale.

Z punku widzenia osiołka

To nie jest film dla każdego, ale Jerzy Skolimowski chyba nawet nie chciałby, by wszyscy się nim zachwycili. Reżyser, który na wiele lat porzucił kino na rzecz malarstwa, nawet gdy ponownie do niego wrócił, wciąż przedkłada obraz nad słowo. I choć kino to sztuka obrazów, to właśnie dialogów i ludzkich interakcji wielu widzom w filmie "Io" może brakować.