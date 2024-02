Najbardziej oczekiwany pocałunek Ameryki. Odniósł się do niego sam Joe Biden

Od tygodni narosło wokół niego wiele teorii spiskowych. Wczorajszej nocy "najbardziej oczekiwany pocałunek Ameryki" przeszedł do historii. A do wymiany czułości między Taylor Swift, a zawodnikiem zwycięskich Kansas City Chiefs Travisem Kelce'm odniósł się sam prezydent USA Joe Biden.

Romans piosenkarki Taylor Swift i futbolisty Travisa Kelce'a od miesięcy rozpala wyobraźnię fanów i plotkarskich mediów w USA. W ostatnim czasie stał się on także przedmiotem zainteresowania zagorzałych zwolenników Donalda Trumpa. Po tym, jak drużyna Kelce'a zdobyła przed kilkoma tygodniami awans do Super Bowl, w sieci ze zdwojoną siłą zaczęli oni rozpowszechniać teorie spisowe na temat pary. Utrzymywali m.in., że istnieje szeroko zakrojony plan, którego punktem kulminacyjnym ma być udzielenie przez Swift i Kelce'a poparcia Partii Demokratycznej w trakcie niedzielnego finału ligi futbolu amerykańskiego NFL. Debata w sprawie tego, czy bodaj najpopularniejsza dziś amerykańska wokalistka, która zaledwie dzień wcześniej miała zaplanowany występ w Tokio, zjawi się na meczu, stała się w USA niezwykle głośna.

"To pytanie nie daje spokoju publiczności od tygodni: czy Taylor Swift zdąży wrócić na mecz, na którym dla drużyny Kansas City Chiefs gra jej chłopak Travis Kelce?" - pisał jeszcze przed dwoma dniami CNN, oceniając szanse wokalistki na przyjazd do Los Angeles na czas Super Bowl. Finalnie, dzięki 17 godzinom różnicy czasu między Tokio i Las Vegas, Swift udało się dotrzeć na wydarzenie. Zdjęcia jej pocałunku z Kelce'm, zarejestrowane po wygranym dla jego drużyny meczu, obiegły czołówki nie tylko plotkarskich portali, ale i najważniejszych amerykańskich mediów. Odnoszący się do tego wpis zamieścił w mediach społecznościowych także sam Joe Biden.

Pocałunek Taylor Swift i Travisa Kelce'a na finale Super Bowl PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Joe Biden żartobliwie nawiązuje do teorii spiskowych z Taylor Swift

Gdy jasnym stało się, że to właśnie drużyna Travisa Kelce'a zdobyła mistrzostwo NFL prezydent Biden zamieścił na swoim profilu na Instagramie grafikę, na której złowieszczo strzela on laserami z oczu. "(Stało się - red.) dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy" - żartobliwie podpisał zdjęcie, ponownie odnosząc się do teorii o rzekomym spisku demokratów, Kelce'a i Swift. Tą samą grafikę ustawiono na jego zdjęciu profilowym w serwisie Tik-Tok.

Wcześniej zamieścił też pierwsze w historii wideo na platformie Tik-Tok. Nagranie udostępniono, gdy jeszcze zwycięzca 58. Super Bowl pozostawał nieznany. W treści kilkudziesięciu sekundowego filmu Joe Biden odpowiedział na serię pytań związanych z finałem NFL. Pytany był m.in. o to, której z dwóch drużyn kibicuje, czy też którą z części wydarzenia ogląda z największym zainteresowaniem. Zagadnięto go także o to, czy "podstępnie planował ustawić sezon tak, by (Kansas City) Chiefs zagrali w Super Bowl, czy też była to po prostu dobra drużyna". - Wpadłbym w kłopoty gdybym odpowiedział - skwitował ironicznie prezydent, nawiązując do treści krążących w sieci teorii spiskowych.

Taylor Swift na Super Bowl

Podczas niedzielnego Super Bowl nie wydarzyło się nic z tego, co przewidywali zwolennicy ruchu MAGA (Make America Great Again - red.) popierający Donalda Trumpa. Jeszcze przed kilkoma tygodniami polityk Mike Crispi przekonywał w mediach społecznościowych, że awans Kansas City Chiefs do Super Bowl jest ustawiony po to, by w przerwie meczu Taylor mogła "poprzeć Joe Bidena z Kelce'm na środku boiska". "To wszystko było operacją od pierwszego dnia" - pisał.

Choć rzeczywiście wokalistka zeszła na płytę boiska po wygraniu przez drużynę jej chłopaka finału NFL, ograniczyła się wówczas jedynie do okazania partnerowi wsparcia.

- To było niewiarygodne - powiedziała, przytulając Kelce'a. - To była jedna z najbardziej szalonych rzeczy, jakie widziałam - dodała piosenkarka, oceniając mecz. Przebieg gry śledziła z trybun, gdzie czas spędziła w towarzystwie rodziny i innych gwiazd, takich jak Blake Lively, Lana Del Rey czy Ice Spice. Przez cały czas zdawała się być w świetnym nastroju, śmiejąc się, tańcząc i popijając drinka.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: CNN, BBC, The Hill, CBS News, NBC News, The New York Times, TVN24.pl