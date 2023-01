Słynna suknia księżnej Diany kolejny raz trafia na aukcję

Jak informuje CNN, jedna z bardziej znanych sukni, noszonych przez księżną Dianę, zostanie wystawiona 27 stycznia na aukcji pt. "The One" w domu handlowym Sotheby's w Nowym Jorku. To balowa kreacja w kolorze głębokiego fioletu, bez ramiączek, z dekoltem w kształcie serca i spódnicą w kształcie tulipana - podaje portal. Diana miała ją na sobie m.in. na oficjalnym portrecie królewskim z 1991 roku, wykonanym przez Lorda Snowdona, i na sesji zdjęciowej dla magazynu Vanity Fair, wykonanej przez Mario Testino w 1997 roku, niedługo przed śmiercią.