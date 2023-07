Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji "telewizyjnych Oscarów"

Seriale HBO Max nie mają sobie równych. Zdobyły łącznie 127 nominacji do nagród Emmy 2023. Rekord pobiła "Sukcesja" - ma ich aż 27. "The Last of Us" otrzymał 24 nominacje, a drugi sezon "Białego Lotosu” - 23. Wszystkie powalczą w głównej kategorii - najlepszy serial dramatyczny. W kategorii najlepszy serial komediowy 11 nominacji otrzymał "Barry". Produkcje można obejrzeć na HBO Max.

Nagrody Emmy, telewizyjne odpowiedniki Oscarów przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej, zostaną przyznane w tym roku po raz 75. Ceremonia jest zaplanowana na 18 września, ale już teraz wiadomo, że jeśli strajk scenarzystów będzie się przedłużał (trwa od 2 maja), zostanie przełożona. Telewizja Fox, która ma ją transmitować, przewiduje, że będzie to styczeń 2024 roku. Jest więc jeszcze więcej czasu, by obejrzeć je (ponownie). Od czego zacząć?

"Sukcesja"

Serial o rodzinie Royów, właścicieli Waystar Royco, jednej z największych korporacji medialnych na świecie, to hit wszech czasów. Senior rodziny, Logan Roy (Brian Cox), chce przekazać stery w ręce jednego z czworga dorosłych dzieci (w tych rolach Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook i Alan Ruck). Przez trzy sezony "Sukcesji" rodzeństwo kłóci się o pieniądze oraz wpływy, w czwartym następuje zwrot akcji, bo nestor rodu niespodziewanie umiera.

Serial otrzymał rekordową liczbę nominacji do Emmy po raz drugi - w ubiegłym roku też był na czele zestawienia i ostatecznie dostał najważniejszą statuetkę w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Matthew Macfayden (Tom Wambsgans, mąż Shiv) został doceniony w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Czy "Sukcesja" okaże się najlepszym serialem dramatycznym także w tym roku? Szansę na statuetkę mają aktorzy grające główne role: Brian Cox (Logan Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy) a także Sarah Snook (Shiv Roy).

SUKCESJA | zwiastun 4 sezonu | HBO Max HBO Max Polska

"The Last of Us"

To pierwszy raz, gdy telewizyjna adaptacja przygodowej gry akcji jest nominowana do Emmy. Po premierze, która miała miejsce w styczniu tego roku, "The Last of Us" został okrzyknięty przez krytyków arcydziełem i "najlepszą adaptacją gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała". Akcja produkcji toczy się w postapokaliptycznym świecie, 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji przez chorobę wywołana grzybami. Joel (Pedro Pascal), któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią Ellie (Bella Ramsey) z opresyjnej strefy kwarantanny. Razem ruszają w trudną i pełną wyzwań podróż przez Stany Zjednoczone.

ZOBACZ: "The Last of Us". Miłosny wątek i znów entuzjastyczne recenzje. "Cudownie mocna, boleśnie ludzka historia" W styczniu Warner Bros. Discovery potwierdziło, że trwają prace nad drugim sezonem serialu. Zobaczymy go prawdopodobnie w przyszłym roku. "The Last of Us" powalczy w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Wśród 24 nominacji są te dla aktorów grających pierwszoplanowe role: Pedro Pascala i Belli Ramsey.

Serial "The Last of Us" zdobył uznanie krytyków z całego świata 22.01 | TVN24

"Biały lotos 2"

"Biały Lotos" to produkcja już nagrodzona dziesięcioma statuetkami Emmy i dwoma Złotymi Globami. Jest satyrą społeczną, której akcja toczy się w ekskluzywnym kurorcie Biały Lotos. Losy grupy zamożnych gości splatają się z losami hotelowej obsługi. W tle zagadka kryminalna. Akcja drugiego sezonu toczy się na Sycylii (pierwszy był nagrywany na Hawajach). Wiadomo już, że akcja trzeciego będzie się rozgrywać w Tajlandii. Max White, reżyser i scenarzysta produkcji, ogłosił, że szuka lokalizacji do zdjęć.

"Biały Lotos 2" otrzymał 23 nominacje, w tym aż osiem przypadło aktorom grającym role drugoplanowe. Są wśród nich F. Murray Abraham i Michael Imperioli (grający ojca i syna di Grasso) oraz Jennifer Coolidge, która dzięki roli Tany McQuoid zdobyła miliony nowych fanów na całym świecie.

Biały lotos - zapowiedź sezonu pierwszego

"Barry"

Obsypany nagrodami serial obwołano najlepszym komediodramatem ostatnich lat. Krytycy pisali, że "Barry" jest „świeży i brawurowo napisany”, a każdy z czterech sezonów wciąga bardziej. Barry (Bill Hader) ma depresję, stracił sens życia. Jest weteranem wojennym, zarabia na życie jako tani płatny zabójca. Któregoś dnia dostaje zlecenie na młodego aktora w Los Angeles i tak trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Czuje się tam tak dobrze, że postanawia zerwać ze starym życiem, by zostać aktorem. Ale niestety nie jest to takie proste. Barry z jednej strony bawi abstrakcyjnym dowcipem, z drugiej - daje do myślenia, bo widz towarzyszy bohaterowi w wykonaniu gigantycznej pracy nad sobą. "Barry" dostał 11 nominacji do Emmy, w tym dla Billa Hadera w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym.

