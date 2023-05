Co wiemy o ostatnim odcinku "Sukcesji"? 

Finałowy odcinek "Sukcesji" ma trwać aż 90 minut. Na fanowskich grupach huczy od domysłów, jak skończy się serial. Atmosferę podgrzał James Cromwell, odtwórca roli Ewana. - Zawsze uważałem, że "Sześć stóp pod ziemią" ma najlepszy ostatni odcinek w historii. Ten [10. odcinek "Sukcesji"] jest cholernie blisko tego. Jest cudowny - powiedział w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Zwiastun 10. odcinka „Sukcesji”, nagradzanego serialu HBO Max, zapowiada ostateczne starcie o władzę w medialnej korporacji Waystar Royco. Wreszcie stanie się jasne, kto z rodzeństwa Royów postawi na swoim: Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) czy może Shiv (Sarah Snook), która współpracuje z potentatem technologicznym Lukasem Matssonem (Alexander Skarsgård), szefem GoJo? Wątków, które domagają się wyjaśnienia jest więcej. Publicysta "The Guardian " wyliczył ich aż 22.

Co wiadomo o finale "Sukcesji"?

Choć napięcie rośnie, w internecie nie pojawił się dotąd żaden wiarygodny przeciek na temat scenariusza 10. odcinka. Twórcy serialu zapowiedzieli jedynie, że będzie "emocjonujący ". Mają doświadczenie w utrzymywaniu tajemnicy. W trzecim odcinku udało im się zaskoczyć widzów śmiercią Logana Roya, a w dziewiątym przebiegiem pogrzebu. Okazało się, że Brian Cox był wtedy obecny na planie, by jak najmniej osób zorientowało się, że to pogrzeb jego bohatera. Reżyser tego odcinka Mark Mylod, twierdzi, że statyści i członkowie ekipy podpisali dokumenty o zachowaniu poufności. Ale to nie wszystko.

- Od trzeciego odcinka, po śmierci Logana, w zasadzie w każdym scenariuszu zastąpiliśmy słowo "Logan" imieniem Ewan [brat Logana grany przez Jamesa Cromwella]. Rozgrywaliśmy to tak, jakby to postać Jamiego odeszła. Jeśli chodzi o pogrzeb w dziewiątym odcinku, wpisaliśmy to we wszystkie nasze scenariusze, nawet na plakatach przed kościołem wyglądało to tak, jakby to był pogrzeb Ewana – powiedział Mylod w "The Hollywood Reporter".

Brian Cox odnowił ślub z żoną

Niespodzianką dziewiątego odcinka był gościnny udział Nicole Ansari-Cox, która prywatnie od 21 lat jest żoną Briana Coxa. Aktorka zagrała Sally-Anne, asystentkę i pierwszą kochankę Logana, która zjawia się na jego pogrzebie i jest zaproszona do pierwszej ławki przez serialową pierwszą żonę Caroline (Harriet Walter). Nicole Ansari-Cox to trzecia żona aktora. Na początku tego roku 76-letni Cox ujawnił, że kilka miesięcy wcześniej odnowili przysięgę małżeńską podczas ceremonii w Vegas. - Właściwie byliśmy osobno przez jakiś czas, ona podróżowała. A potem usiedliśmy i powiedzieliśmy: dokąd idziemy? Kończymy czy jedziemy dalej? I pomyśleliśmy: cóż, chodźmy i pobierzmy się - powiedział Cox w programie "Live With Kelly and Mark" w WABC-TV.

Finałowy odcinek serialu "Sukcesja" w poniedziałek na HBO Max.

Autor:joan//mro