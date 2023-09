Steve Harwell pod opieką hospicyjną

Steve Harwell, były wokalista i lider Smash Mouth, jest pod opieką hospicyjną w swoim domu - przekazał menedżer zespołu. Zaznaczył, że w przy 56-latku jest jego narzeczona. W ostatnich dniach w domu muzyka gromadzili się też chcący pożegnać go przyjaciele.

"Steve wciąż jest z nami, niestety nie potrwa to długo" - przekazał w oświadczeniu przesłanym 3 września CNN menedżer Smash Mouth, Robert Hayes. Zaznaczył w nim, że przy 56-latku jest jego narzeczona. "Liczymy, że ludzie uszanują prywatność Steve’a i jego rodziny w tym trudnym czasie" - dodał Hayes.

TMZ donosi, że w ostatnich dniach w domu muzyka mieli gromadzić się chcący pożegnać go przyjaciele. Z informacji TMZ wynika, że przyczyną problemów zdrowotnych 56-latka było wieloletnie nadużywanie alkoholu. Uzależnienie miało doprowadzić u niego m.in. do niewydolności serca i wątroby.

Steve Harwell ze Smash Mouth - kim jest?

Pochodzący z Kalifornii Harwell to współzałożyciel i wieloletni wokalista Smash Mouth. Zespół powstał w 1994 roku, a szczyt jego popularności przypadł na przełom wieków. W dyskografii grupy znajduje się osiem albumów studyjnych, wydanych w latach 1997-2006. Największe hity amerykańskiego zespołu to "All Star" i "I’m a Believer", utwory promujące film "Shrek" (2001).