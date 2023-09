Nie żyje były wokalista i lider Smash Mouth. Steve Harwell miał 56 lat

czytaj dalej

Trzy lata temu w Sońsku, siedzibie gminy rozpoznawalnej w cały kraju dzięki głośnemu pokazowi policyjnego Black Hawka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik uroczyście otwierał posterunek policji. Jeszcze w tym roku zostanie on zamknięty, bo policjanci przeniosą się do nowoczesnego obiektu w pobliskiej Gołotczyźnie, którego budowa jest w toku. W uroczystym podpisaniu umowy również brał udział wiceminister, dla którego ta podciechanowska wieś to serce okręgu wyborczego.