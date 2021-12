Steve Bronski nie żyje. Założyciel Bronski Beat miał 61 lat

W czwartek zmarł Steve Bronski, współzałożyciel i klawiszowiec popowej grupy Bronski Beat. Miał 61 lat. Do ich największych przebojów należały "Smalltown Boy" oraz "Why?" i cover utworu Donny Summer "I Feel Love".

Steve Bronski pochodził z Glasgow. Urodził się jako Steve Forrest. Założył grupę Bronski Beat w 1983 roku z wokalistą Jimmym Somervillem i muzykiem Larrym Steinbachkiem. Do ich największych przebojów należał "Smalltown Boy" oraz utwory "Why?" i cover Donny Summer "I Feel Love".

Bronskiego pożegnali bliscy

"Smalltown Boy" największym hitem zespołu

Singiel "Smalltown Boy" był klasykiem synth-popu i osiągnął trzecie miejsce na listach przebojów. Było to szczególnie przełomowe dla wielu fanów, którzy utożsamiali się z historią młodego geja opuszczającego swoje rodzinne miasto na rzecz wolności w wielkim mieście. Klip do piosenki pokazuje, jak Somerville jest ścigany przez homofobiczny gang, zabrany do domu przez policję i wyrzucony przez rodziców, a potem wsiada do pociągu, aby rozpocząć nowe życie z Bronskim i Steinbachkiem.