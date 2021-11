Stephen Sondheim nie żyje. Miał 91 lat

Kim był Stephen Sondheim?

Sondheim był m.in. autorem muzyki i tekstów do takich musicali jak "Saturday Night" (1954), "A Funny Thing Happened On The Way To The Forum" (1962), "Anyone Can Whistle" (1964), "Follies" (1972), "A Little Night Music" (1973), "The Frogs" (1974), "Into The Woods" (1987), "Assassins" (1991) oraz "Road Show" (2008). Napisał także teksty piosenek do "West Side Story" (1957) z muzyką Leonarda Bernsteina, "Gypsy" (1959) Jule Styne’a, "Do I Hear A Waltz?" (1965) Richarda Rodgera oraz "Moving On" z muzyką Billy’ego Joela (2001).