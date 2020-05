Stella Meghie wyreżyseruje film o Whitney Houston. Rodzina usunie kontrowersje?

Anthony McCarten, twórca scenariuszy do głośnych biograficznych filmów, jak muzyczny "Bohemian Rhapsody" czy polityczny "Czas mroku", napisze kolejny - tym razem do fabuły poświęconej Whitney Houston. Film będzie nosił tytuł "I Wanna Dance With Somebody", a reżyserować ma go Stella Meghie. Pieczę nad całością sprawuje rodzina zmarłej artystki.