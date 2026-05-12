"Niesamowita wszechstronność". Stanisława Celińska we wspomnieniach

Stanisława Celińska nie żyje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: archiwum Filmu/Forum

Pisarka Sylwia Chutnik przypomniała w mediach społecznościowych o jednym z występów artystki. "Pamiętam jej wspaniały koncert z płytą o Warszawie i role teatralne i filmowe. Smutny dzień" - napisała Chutnik w relacji na Instagramie.

Stanisława Celińska - aktorka wszechstronna

Stanisława Celińska zadebiutowała w teatrze jeszcze przed ukończeniem warszawskiej PWST - w 1968 roku. Występowała w teatrach warszawskich: Współczesnym (1969-1974, 1981-1983), Nowym (1983-1988), Dramatycznym (1989-1990), Studio (od 1995) i Kwadrat, a także Teatrze Nowym w Poznaniu (1990-1991). W XXI wieku pracowała między innymi na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie oraz Nowego Teatru w Warszawie.

Aktorka zapadła w pamięć widzom za sprawą licznych ról na małym i dużym ekranie. Jej filmowym debiutem był "Krajobraz po bitwie" Andrzeja Wajdy (1970). Zagrała w nim u boku Daniela Olbrychskiego. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w "Krajobrazie po bitwie", "Południe-Północ", "Pannach z Wilka", "Katyniu", "Pieniądze to nie wszystko" czy serialach "Alternatywy 4" i "Bulionerzy". W ostatnich latach pojawiła się m.in. w kolejnych odsłonach "Listów do M.".

Łukasz Muszyński z Filmwebu przypomniał we wtorek, że aktorka współpracowała m.in. z Krzysztofem Zanussim, Stanisławem Bareją i Jerzym Antczakiem. - Kiedy sobie pomyślimy o tych reżyserach, to też świadczy o niesamowitej wszechstronności pani Stanisławy. Wspaniale sprawdzała się w rolach dramatycznych i komediowych - podkreślał redaktor naczelny Filmwebu na antenie TVN24.

Ministerstwo kultury przypomniało najsłynniejsze role zmarłej. "Zosia z filmu 'Panny z Wilka', Hela z 'Zaklętych rewirów', nauczycielka Lewicka z 'Alternatyw 4', czy Lusia Walicka ze 'Zmienników'. Jej role na stałe wpisały się do kanonu polskiego kina, a przy jej piosenkach szczerze się uśmiechaliśmy i roniliśmy niejedną łzę. Dziś przepełnia nas ogrom smutku" - czytamy we wpisie MKiDN na Facebooku.

Wspomnienie poświęcone Stanisławie Celińskiej zamieścił także Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Instytucja podkreśliła, że artystka była "inspiracją dla wielu pokoleń". "Jej talent, charyzma i niezwykła wrażliwość na zawsze pozostaną częścią historii polskiego teatru oraz filmu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Uznana piosenkarka. "Śpiewałam od zawsze"

- Śpiewałam od zawsze - wspominała artystka w programie "Inny punkt widzenia" w TVN24. - Urodziłam się pod pianinem - dodawała, podkreślając, że ojciec był pianistą, a mama - skrzypaczką. Jako piosenkarka zadebiutowała na festiwalu w Opolu w 1969 roku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wydała szereg płyt, m.in.: "Atramentowa" (2015), "Malinowa..." (2019) oraz "Przytul" (2022). Ostatnia, "Uwierz", miała premierę w 2024 roku.

