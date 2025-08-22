Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia". Tak wspominają Stanisława Soykę

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
"Mrozu": dzielić scenę z mistrzem, to było coś pięknego
Źródło: TVN24
- To ogromna strata dla polskiej muzyki i ogromny to był przywilej razem z panem Stanisławem spotkać się na scenie - powiedział w programie "Tak jest" TVN24 Łukasz Mróz "Mrozu", muzyk, producent i kompozytor. Dziennikarz muzyczny Hirek Wrona dodał, że Soyka "niósł w sobie bardzo pozytywny przekaz". Adam Strug, autor piosenek, poeta i kompozytor stwierdził, że są "takie osobowości, których strata powoduje dziurę nie do załatania". Na antenie TVN24 wspominamy wybitnego artystę, który zmarł w wieku 66 lat.

Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Ostatnia próba Stanisława Soyki na sopockiej scenie. "Piękne nagranie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostatnia próba Stanisława Soyki na sopockiej scenie. "Piękne nagranie"

"Mrozu": kiedy wszedł na scenę, cała publika rozbłysła

- To była wyjątkowa chwila i ogromny zaszczyt, dzielić scenę z takim geniuszem muzyki, jak Stanisław Soyka - mówił w programie "Tak jest" Łukasz Mróz "Mrozu", muzyk, producent, kompozytor, który wspominał tegoroczny wspólny występ z Soyką w Krakowie przy okazji Męskiego Grania. - Dzielić scenę z mistrzem, to było coś pięknego. Kiedy (Soyka) wszedł na scenę, cała publika rozbłysła, poczuliśmy coś więcej wtedy, to było coś mistycznego - mówił "Mrozu".

Łukasz Mróz mówił, że Soyka jest mu bliski, jeśli chodzi o jego inspiracje. - To jest jazz, to jest muzyka soul, blues - wymieniał.

"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"

Polska

"Mrozu" stwierdził, że śmierć Soyki jest "ogromną stratą dla polskiej muzyki". - I ogromny to był przywilej razem z panem Stanisławem spotkać się na scenie - dodał rozmówca programu "Tak jest". Stwierdził też, że młodzi artyści mogą się uczyć od Soyki etyki pracy i podejścia po pisania tekstów.

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Wrona: niósł w swojej twórczości i w swoim życiu bardzo pozytywny przekaz

Dziennikarz muzyczny Hirek Wrona mówił, że "Stasiu niósł w swojej twórczości i w swoim życiu bardzo pozytywny przekaz, w którym było mnóstwo miłości i zaufania do innych ludzi, przyjaźni i ciepła".

- Spędziliśmy mnóstwo czasu, rozmawiając o muzyce, chłonąłem każdą jego opinię, ponieważ on wiedział bardzo dużo, był bardzo wykształconym muzykiem, potrafił grać na wielu instrumentach - powiedział Wrona i przypomniał słowa Wojciecha Karolaka, że "uwielbiał grać ze Stasiem, bo chwyta on wszystko w locie, jemu nie trzeba dwa razy tłumaczyć".

Jeszcze kilka godzin wcześniej zaśpiewali z Soyką. "Brak słów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeszcze kilka godzin wcześniej zaśpiewali z Soyką. "Brak słów"

- Dlaczego to jest jeszcze taki trudny moment dla mnie. Dlatego, że Stasiu był tylko rok ode mnie starszy (...) Przychodzi taki moment, kiedy "kostucha" zabiera nas na tę łódkę i przypływamy na drugi brzeg Styksu. Człowiek niby jest oswojony z taką myślą, pogodzony z tym, że każdego to spotka, ale jednak przychodzi taka chwila refleksji, że jeszcze tyle mogę zrobić w życiu - mówił Wrona. - To też taka refleksja, która budzi w człowieku mnóstwo pokory - dodał.

tj 2
Wrona: Stasiu niósł w swojej twórczości i w swoim życiu bardzo pozytywny przekaz
Źródło: TVN24

Strug: to było w nim absolutnie cudowne

Adam Strug, autor piosenek, poeta i kompozytor, wspominając Stanisława Soykę powiedział, że są "takie osobowości, których strata powoduje dziurę nie do załatania". - Stanisław siadał do fortepianu i z nieba spływały harmonie, absolutnie cudowne harmonizacje, przestrzenna wyobraźnia kompozytorska, która dana jest niewielu - mówił. 

- Owszem, jest bardzo wielu pianistów, którzy mają biegłość, mają technikę, ale tu trzeba jeszcze mieć ową iskrę i on ją niewątpliwie miał - przekonywał Strug. 

Kompozytor wspomniał też sytuację, gdy w ramach "Akademii Kolberga" zestawiono Stanisława Soykę ze skrzypkiem Piotrem Gacą, muzykantem ludowym. - I co się okazało? Stanisław natychmiast wychodzi z bryczki, siada obok niego i idzie za Piotrem. Żadnego dystansu, gwiazdorzenia, było w nim to absolutnie cudowne - opowiadał. 

tj 3
Strug: są takie osobowości, których strata powoduje dziurę nie do załatania
Źródło: TVN24

Strug zwrócił uwagę na międzynarodowy poziom artysty. - Gdyby pierwszym językiem Stanisława Soyki był angielski, chociaż jego angielski był świetny, siedziałby gdzieś między (Erikiem) Claptonem a Eltonem Johnem, myślę, że natychmiast (…) nie wiem, czy miał tego typu ambicje, czy nie. Myślę, że jako muzyk był spełniony także przez swoją wszechstronność - ocenił. 

- To był poważny zawodnik, jednocześnie bardzo ciepły, otwarty, mimo klasy muzycznej, którą prezentował, znający swoje miejsce w szeregu - dodał Strug. 

Jak podkreślił, Soyka "nie unikał ciemnego wiersza, trudnych treści, ale w jego twórczości było jasno". - Stasiu, jeśli słyszysz, daj znak - zakończył. 

OGLĄDAJ: Łukasz Mróz "Mrozu", Adam Strug, Hirek Wrona
pc

Łukasz Mróz "Mrozu", Adam Strug, Hirek Wrona

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas, os/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
Muzyka
Czytaj także:
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
WARSZAWA
Noc, burza
Nocą miejscami mogą pojawić się burze
METEO
imageTitle
Kolejny cios w japoński boks. Pięściarz w śpiączce po walce
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Gwardia Narodowa w kolejnych miastach. Zapowiedź Trumpa
Świat
shutterstock_2514345947
"Wyparowała iluzja" w sprawie Unii Europejskiej
BIZNES
Do zabójstwa doszło w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie, ofiara nie żyje
Katowice
Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Wyciek danych pracowników urzędu
Lublin
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
WARSZAWA
imageTitle
Faworyci Vuelta a Espana. Kto może zagrozić Vingegaardowi?
EUROSPORT
Rozbite auto 22-latka
Chciał zapalić papierosa, tak się to skończyło
Poznań
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
WARSZAWA
bar, pub, piwo
"Polskie browary będą zamykane, a tysiące ludzi stracą pracę"
BIZNES
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
WARSZAWA
Katastrofalne powodzie w Pakistanie
Zamiast wesela odbyły się 24 pogrzeby
METEO
imageTitle
Pierwszy wielki pechowiec Vuelty. Doświadczony kolarz wycofany w niecodziennych okolicznościach
EUROSPORT
imageTitle
Czy Lewandowski zagra w najbliższym meczu Barcelony?
EUROSPORT
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Tąpnięcie na akcjach banków po zapowiedzi ministerstwa
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
Świat
imageTitle
Po zapaleniu płuc ani śladu. Triumfalny powrót Van der Poela
EUROSPORT
serce zastawka shutterstock_2444471357
"Pacjenci nam umierają w kolejkach". Problem z finansowaniem wymiany zastawki
Anna Bielecka
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców
WARSZAWA
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
WARSZAWA
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
"Zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej". Utrudnienia w bankach
BIZNES
Żłobek
Dwulatka sama wyszła ze żłobka
Łódź
Niebieski smok
Niebieskie smoki przy popularnych plażach. Zakazano kąpieli
METEO
shutterstock_1411337372
Poczta wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do USA
BIZNES
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
WARSZAWA
imageTitle
Wicemistrzynie pokazały moc na początek mistrzostw świata
EUROSPORT
Stanisław Soyka
Wspominamy Stanisława Soykę. Goście specjalni w TVN24 i TVN24+
Polska
Donald Trump
Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica