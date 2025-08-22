Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Jeszcze kilka godzin wcześniej zaśpiewali z Soyką. "Brak słów"

pc
"Nawet dzisiaj niebo zaczęło płakać". Wspomnienia Liroy'a o Stanisławie Soyce
Źródło: TVN24
Stanisław Soyka nie żyje. Artyści, którzy mieli z nim zaśpiewać na festiwalu w Sopocie, wspominają go jako wspaniałego muzyka i człowieka. - Dziś prowadziliśmy z Soyką próbę dźwięku i razem zaśpiewaliśmy "Tolerancję" jeszcze kilka godzin temu - wspominała Kasia Sienkiewicz.

- Poznałem Staszka na początku lat 90. Wspaniały człowiek. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy załamani tą informacją. Nawet dziś niebo zaczęło płakać po Staszku - powiedział Liroy. Muzyk obecny podczas festiwalu w Sopocie, na którym również miał wystąpić Stanisław Soyka, przyznał, że informacja o śmierci artysty pojawiła się w ostatniej chwili.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Stanisław Soyka nie żyje

- To był niesamowicie miły człowiek. Wspaniała postać. Ludzie obserwowali Staszka i jakim niesamowitym artystą jest, ale przede wszystkim to był niesamowity człowiek. To, co on po sobie pozostawił, jest niesamowite, jak wiele przyjaźni, wspomnień wśród ludzi - opisywał.

Stanisław Soyka
Stanisław Soyka
Źródło: TVN24

Soyka nie żyje. "Jeszcze kilka godzin temu razem śpiewaliśmy"

- Chciałabym oddać hołd wybitnemu, wspaniałemu człowiekowi i artyście. Będzie nam Stanisława Soyki bardzo brakowało. Chciałabym powiedzieć, jakie ogromne znaczenie miała "Tolerancja" - mówiła Marika. - To był hymn empatii, który ukształtował mnie jako dziewczynkę i wchodzącą w dorosłość kobietę - podkreśliła.

- Jest mi bardzo przykro, brak słów, żeby wyrazić, co czujemy wszyscy, a jesteśmy ogromnie zaskoczeni. Dziś prowadziliśmy ze Stanisławem Soyką próbę dźwięku i razem zaśpiewaliśmy "Tolerancję" jeszcze kilka godzin temu - wspominała Kasia Sienkiewicz. - Jeden z absolutnie pierwszych utworów rozrywkowych, jakie ja i mój brat zagraliśmy jeszcze w licealnym zespole, to była właśnie "Tolerancja" - dodała.

marika
Marika: dziś prowadziliśmy ze Stanisławem Soyką próbę dźwięku
Źródło: TVN24

"Pozostanie w pamięci jako wyjątkowy człowiek"

- Mieliśmy nawet kiedyś w 90. latach pewne artystyczne plany i nawet spotkaliśmy się u mnie w domu w poszukiwaniu gatunku poezji. Nic z tego nie wyszło, ale wyszło to, że pojechaliśmy wspólnie z artystami do Rzymu w 2003 roku do papieża Jana Pawła II, gdzie Staszek śpiewał poezję Karola Wojtyły i ja również ją śpiewałam wtedy - wspomniała Halina Frąckowiak.

Oceniła, że to były "piękne spotkania nie tylko artystyczne, ale i duchowe". - Myślę, że pozostanie w pamięci wspaniały artysta, ale pozostanie też w pamięci jako wyjątkowy człowiek i to, jakie niósł w sobie wartości i jakiego miał ducha - dodała.

Koncert zakończony utworem "Tolerancja"

Grzegorz Betlej, dyrektor ds. public relations festiwalu w Sopocie, potwierdził, że Stanisław Soyka miał wystąpić na scenie w czwartek. - Miał zaśpiewać cztery piosenki - podał.

dyr
Koncert zakończony utworem "Tolerancja"
Źródło: TVN24

- W pewnym momencie musieliśmy poinformować publiczność zgromadzoną w Operze Leśnej i zdecydowaliśmy się wykonać jeden z utworów, który pan Stanisław miał dzisiaj zaśpiewać - wyjaśnił.

Na zakończenie koncertu artyści odśpiewali "Tolerancję" Stanisława Soyki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Muzyka
Czytaj także:
Wypadek w Bilczy pod Kielcami
18-latek uciekł po śmiertelnym wypadku. Dzień później sam się zgłosił
Kielce
Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Pożar remizy strażackiej, dwóch druhów rannych
Trójmiasto
shutterstock_2477343311
Cena masła wciąż rośnie. Powodem trzy kluczowe czynniki
BIZNES
Służby w miejscowości Osiny
"To raczej nie był dron wabik"
Polska
imageTitle
"Będziemy potrzebować cudu, żeby awansować"
EUROSPORT
Donald Trump z wizytą u policji i Gwardii Narodowej
Trump nie wyszedł na obiecany patrol
Świat
Stanisław Soyka w 2008 roku
"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"
Polska
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Dziesięć osób poddanych "przerażającym torturom". To "niewielka próbka"
Świat
imageTitle
Rusza nowy sezon Bundesligi. Bayern faworytem do obrony tytułu
EUROSPORT
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Jawność wydatków publicznych. "Dziwię się, że rząd nie wyciąga tego na sztandary"
Natalia Szostak
Koszenie trawy
Ekspertka: najlepiej kosić trawę jak najrzadziej. Ale nie w miastach
METEO
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja zmieniła generałów w Ukrainie
Świat
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Miał zapłacić pół miliarda dolarów. Sąd zadecydował w sprawie Trumpa
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polki w US Open
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Nikt nie skreślił poprawnie sześciu liczb. Kumulacja rośnie
BIZNES
Żołnierz Korei Północnej (zdjęcie ilustracyjne)
Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji
Świat
imageTitle
Sfinalizowano największy transfer w piłce nożnej kobiet
EUROSPORT
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego
Dziesiątki ataków na oddziały położnicze. Każda placówka trafiona co najmniej cztery razy
Świat
Przygotujmy się na ulewy
Silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Pentagon siedziba
Dowódcy opracowali opcje militarne w sprawie Ukrainy
Świat
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Świat
Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje, Zełenski o celowym ataku, echa weta Nawrockiego
WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, parasol, lato, opady
W piątek w części kraju może popadać
METEO
Stanisław Soyka
"Poświęciłem życie muzyce". Archiwalny wywiad z Soyką
Kultura i styl
Stanisław Soyka
"Jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy"
Kultura i styl
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Hołd dla Stanisława Soyki. Wyjątkowe wykonanie
Kultura i styl
GettyImages-2230512658
Nerwy w końcówce, ale Legia opuszcza Szkocję z tarczą
EUROSPORT
imageTitle
Niedosyt w Częstochowie. Awans rozstrzygnie się w Bułgarii
EUROSPORT
Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica