35-letnia Myra Carvalho została skazana na 14 tygodni więzienia po tym, jak we wtorek przyznała się do zarzutu stalkingu. Sąd, jak podaje BBC, orzekł także o 10-letnim zakazie zbliżania się do piosenkarza. Poza tym kobieta nie może uczestniczyć w żadnym wydarzeniu, na którym Styles będzie występował, ani wjeżdżać na obszar północno-zachodniego Londynu.