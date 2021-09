R. Kelly przed sądem. Była tancerka zeznała, że wykorzystywał Aaliyah

Nowojorski proces R. Kelly’ego (właściwie Roberta Sylvestra Kelly'ego) rozpoczął się 18 sierpnia. Piosenkarz nie przyznaje się do popełnienia żadnego z kilkunastu zarzutów, jakie postawiono mu w Nowym Jorku. Wśród nich jest zarzut wyłudzania haraczy, który przedstawia Kelly’ego jako lidera grupy przestępczej "polującej na młode kobiety i nastolatki" wykorzystywane później seksualnie. Kolejne osiem zarzutów, jakie mu postawiono, dotyczą handlu ludźmi w celach seksualnych. I chociaż nie ciąży na nim żaden zarzut o gwałt bądź napaść, to prokuratorzy mają zgodę sędziego na przedstawianie dowodów na ewentualne przestępstwa związanymi z wyłudzaniem haraczy - niezależnie od tego, kiedy miało do nich dojść.