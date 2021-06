Obnażyły przestępstwa króla Hollywood. Powstanie o nich film

5 października 2017 roku na łamach "New York Timesa" Megan Twohey i Jodi Kantor opisały liczne przypadki przestępstw seksualnych Harveya Weinsteina. Dziennikarki przekonały ofiary jednej z najpotężniejszych osób w Hollywood do podzielenia się swoimi przeżyciami. Artykuł był impulsem do powstania ruchu #MeToo. Twohey i Kantor pod koniec 2019 roku wydały książkę "Powiedziała" (w Polsce ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w październiku 2020 roku). Zebrały w niej wszystkie materiały w sprawie Weinsteina i uzupełniły o to, jak rozwijał się ruch #MeToo.