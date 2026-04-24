Oto najczęściej słuchani artyści dwudziestolecia

Taylor Swift jest jedną z największych gwiazd na rynku muzycznym

W czwartek jedna z najpopularniejszych platform do słuchania muzyki - Spotify - po raz pierwszy upubliczniła listę najczęściej słuchanych artystów, albumów, piosenek, podcastów i audiobooków w swojej 20-letniej historii.

"Listy te, opracowane na podstawie wieloletnich obserwacji setek milionów fanów, przedstawiają utwory i historie, które nie tylko odniosły sukces, ale także utrzymały się, stając się częścią codziennego życia na całym świecie" - napisano w komunikacie prasowym.

Najczęściej słuchani artyści na Spotify

Zgodnie z opublikowanymi statystykami i według stanu na kwiecień 2026 roku najczęściej słuchaną artystką na Spotify w ciągu ostatnich 20 lat była Taylor Swift. Pełna lista 20 najczęściej słuchanych wykonawców prezentuje się następująco:

1. Taylor Swift 2. Bad Bunny 3. Drake 4. The Weeknd 5. Ariana Grande 6. Ed Sheeran 7. Justin Bieber 8. Billie Eilish 9. Eminem 10. Kanye West 11. Travis Scott 12. BTS 13. Post Malone 14. Bruno Mars 15. J Balvin 16. Rihanna 17. Coldplay 18. Kendrick Lamar 19. Future 20. Juice WRLD

Według danych w czołówce najczęściej słuchanych albumów znalazły się zaś "Un Verano Sin Ti" Bad Bunny'ego, "Starboy" The Weeknd, "÷ (Deluxe)" Eda Sheerana, "SOUR" Olivii Rodrigo i "After Hours" The Weeknd.

Z kolei najczęściej słuchanymi piosenkami są "Blinding Lights" The Weeknd, "Shape of You" Eda Sheerana, "Sweater Weather" The Neighbourhood, "Starboy" The Weeknd i Daft Punk oraz "As It Was" Harry'ego Stylesa.