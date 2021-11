"Spencer", "Wszystkie nasze strachy", "Kurier francuski..." i "Aline. Głos miłości". Najciekawsze kinowe premiery listopada

"Spencer"

- Gdzie, do k***y, jestem? - to pierwsza kwestia wypowiedziana przez Kristen Stewart w roli Diany, która próbuje trafić do królewskiej posiadłości. To poczucie zagubienia w rodzinnych stronach (Diana urodziła się w Sandringham) jest boleśnie wymowne. W życiu 32-letniej księżnej nic już nie jest takie, jak było, a brak wsparcia ze strony najbliższych tylko się nasila.

To, co zrobiła Valerie Lemercier z życiorysem Celine Dion, wymyka się z ram typowej filmowej biografii. Lemercier, która należy do grona najpopularniejszych gwiazd francuskiej komedii, w luźny - jak sama powtarzała w wywiadach - sposób sfabularyzowała życie najpopularniejszej kanadyjskiej piosenkarki. A że jest to biografia niezależna - warto podkreślić to słowo - to główna bohaterka filmu Lemercier nazywa się Aline Dieu (czyli Alina Bóg). Chociaż Lemercier zdobyła prawa do wykorzystania hitów Dion, to prawa do samego nazwiska już nie. Ale na ekranie pojawia się zbyt dużo podobieństw do życiorysu Kanadyjki, by mieć jakiekolwiek wątpliwości, o kim jest film.