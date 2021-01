Nie żyje piosenkarka Sophie Xeon. "Fatalny wypadek"

Producentka muzyczna i wokalistka Sophie Xeon zmarła nad ranem w Atenach. Stało się to w wyniku "fatalnego wypadku" - poinformowała wytwórnia, z którą współpracowała. "Wspięła się na górę, aby oglądać księżyc w pełni, niechcący poślizgnęła się i upadła" - czytamy w komunikacie. Eksperymentująca z muzyką pop i elektroniczną artystka miała 34 lata.

Oświadczenie wydała także wytwórnia Transgressive, która w 2018 roku wydała jej debiutancki krążek zatytułowany "Oil Of Every Pearl's Un-Insides". Jak przekazała, artystka zginęła w "fatalnym wypadku".

Producentka muzyczna, wokalistka, ikona osób transpłciowych

Artystka urodziła się w szkockim Glasgow we wrześniu 1986 roku. Znana była między innymi jako eksperymentująca z muzyką pop i elektroniczną, działała także jako producentka muzyczna, piosenkarka, autorka tekstów czy DJ. Współpracowała między innymi z Madonną, Charli XCX, Nicki Minaj.

Jej debiutancki album "Oil Of Every Pearl's Un-Insides" z 2018 roku, zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album taneczny/elektroniczny.