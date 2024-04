Hannah Gutierrez-Reed obraża ławę przysięgłych

Tragedia na planie westernu "Rust"

21 października 2021 roku na planie westernu "Rust" doszło do tragedii. Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił autorkę zdjęć Halynę Hutchins. Zranił reżysera filmu Joela Souzę. Wcześniej pierwszy asystent reżysera David Halls miał podać aktorowi rewolwer, mówiąc, że jest on "zimny", to znaczy bez ostrych naboi. Osobą odpowiedzialną za broń była Hannah Gutierrez-Reed. Zbrojmistrzyni nie była obecna na planie w czasie, gdy doszło do wypadku.