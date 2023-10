"Skazana 3". Jest data premiery 

"Skazana 3" fabuła

Bohaterką "Skazanej" jest sędzia Alicja Mazur (Agata Kulesza) niesłusznie oskarżona o zabójstwo. Trafia do więzienia, gdzie próbuje przetrwać i jednocześnie udowodnić swoją niewinność. Ostatni odcinek "Skazanej 2" był pełen dramatycznych wydarzeń. Bunt zainicjowany przez Alicję, przeniósł się na inne oddziały więzienia. Samozwańcza przywódczyni Amfisa (Monika Dawidziuk) postanowiła wykorzystać chaos do samosądów. Co czeka nas w nowym sezonie "Skazanej"? Producenci zapowiadają zwroty akcji. Zdradzili też zarys fabuły. Po buncie kierownik penitencjarny Hepner (Adam Woronowicz) daje osadzonym twardą lekcję pokory. Wprowadza zakazy, ograniczenia i codzienne biegi po spacerniaku. W szczególności dostaje się w kość Campinie, Shibie i Francy - Alicja wskazała, że były świadkami licytacji kobiet w darknecie. Hepner wie, że ich zeznania mogą oznaczać jego koniec. W tym samym czasie na więziennym oddziale matki i dziecka Kosa (Marta Malikowska) cieszy się macierzyństwem. Gdy na ciele Mikiego pojawiają się siniaki, jest podejrzana o bicie dziecka. Hepner zostaje zatrzymany do wyjaśnienia przez prokuraturę. To daje Alicji nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, a jej córka Hania (Martyna Byczkowska) będzie bezpieczna. Nie wierzy w to Serafin (Bartłomiej Topa), który na własną rękę szuka zemsty. Czy Alicja odzyska wolność? - Znalazł się jeszcze jeden paragraf i nadal jestem w tym więzieniu. Mimo tego, że początkowo myślałam, że może już w trzecim sezonie z tego więzienia wyjdę i będę z zewnątrz uczestniczyła w życiu więziennym, jednak siedzę nadal - mówiła cozatydzien.tvn.pl Agata Kulesza.