"Skazana 3" niebawem w Playerze. "Zaskoczymy państwa"

Trzeci sezon "Skazanej" będzie miał siedem odcinków. Do obsady dołączyli m.in.: Gabriela Muskała, Leszek Lichota, Marek Kalita i Monika Obara. Nie wiadomo jeszcze, kogo zagrają. Pewne jest jednak, że producenci planują zwroty akcji. - To jest bardzo niewdzięczne zadanie mówić o serialu kryminalnym przed jego premierą, bo naprawdę wszystko, co państwu powiemy, może zepsuć zabawę. Możemy państwa zapewnić tylko o tym, i nie mówię tylko w swoim imieniu, że wyciągnęliśmy wnioski z pierwszego i drugiego sezonu i przygotowaliśmy ten trzeci tak, żeby się nie powtarzać. Zaskoczymy państwa - mówi w cozatydzien.tvn.pl Michał Czernecki, który gra w serialu Pawła Witkowskiego, męża niewinnie skazanej sędzi Alicji Mazur.

"Skazana 3"- co się stanie z Alicją Mazur?

Bohaterką "Skazanej" jest sędzia Alicja Mazur (Agata Kulesza) niesłusznie oskarżona o zabójstwo. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydawała wcześniej wyroki. Próbuje przetrwać i jednocześnie udowodnić swoją niewinność. W "Skazanej 2" do więzienia trafia też córka Alicji, Hania (Martyna Byczkowska). Ostatni odcinek drugiego sezonu był pełen dramatycznych wydarzeń. Bunt zainicjowany przez Alicję przeniósł się na inne oddziały więzienia w Zabrzu. Samozwańcza przywódczyni Amfisa (Monika Dawidziuk) postanowiła wykorzystać chaos do samosądów. Hania znikła. Jej zdesperowana matka próbuje ustalić czy dziewczyna jest przetrzymywana przez buntowniczki. Jak potoczą się losy głównej bohaterki? - Znalazł się jeszcze jeden paragraf i nadal jestem w tym więzieniu. Mimo tego, że początkowo myślałam, że może już w trzecim sezonie z tego więzienia wyjdę i będę z zewnątrz uczestniczyła w życiu więziennym, jednak siedzę nadal - mówi cozatydzien.tvn.pl Agata Kulesza. Zdradza, że sędzia Mazur w trzecim sezonie się zmieni. - Myślę, że Alicja staje się trochę taka, jak te dziewczyny, które obserwowała na początku i których nie mogła zrozumieć. Czyli wniknęła w ten świat, nauczyła się tych reguł i działa trochę podobnie do nich. Tutaj ma jednak dużą walkę z Hepnerem, którego chce dopaść. Więc tak naprawdę sytuacja jest trudna, bo Alicja chce dopaść kierownika penitencjarnego więzienia, co nie jest łatwe - mówi aktorka.