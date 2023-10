Gwiazdy "Skazanej" o trzecim sezonie serialu. Kogo zobaczymy w nowej serii?

Już 10 listopada w Playerze premiera pierwszego odcinka "Skazanej 3". Nowa seria wielkiego hitu będzie miała siedem odcinków. Pojawią się nowi aktorzy, a na jaw wyjdą kolejne tajemnice. Producenci zapowiadają też zwroty akcji. Czego możemy się spodziewać?

Główna bohaterka "Skazanej", sędzia Alicja Mazur, nadal siedzi w więzieniu. Zna już reguły gry za kratkami i ich się trzyma. Jest twardsza i bardziej bezwzględna niż w poprzednich sezonach. Ma cel: dopaść kierownika penitencjarnego Sylwestra Hepnera (Adam Woronowicz). Ten po buncie daje osadzonym twardą lekcję pokory. Dostaje się zwłaszcza Campinie, Shibie i Francy - Alicja wskazała, że to one były świadkami licytacji kobiet w darknecie. Hepner wie, że ich zeznania mogą oznaczać jego koniec. W końcu zostaje zatrzymany do wyjaśnienia przez prokuraturę. To daje Alicji nadzieję, że jej córka Hania (Martyna Byczkowska) będzie bezpieczna.

"Skazana 3" - co się stanie z Kosą

W trzecim sezonie "Skazanej" rozwinięty zostanie wątek Kosy (Marta Malikowska). Na więziennym oddziale matki i dziecka cieszy się macierzyństwem. Gdy na ciele Mikiego pojawiają się siniaki, jest podejrzana o bicie dziecka. - Kosa nigdy nie odpuszcza. Rzeczywiście się zmieniła, jak zobaczyła dziecko, coś jej się tam uruchomiło. Uświadomiła sobie, że jest sama na tym świecie i że wszystko, co ma, to jest ten synek. Więc będzie walczyć, żeby jej go nie odebrali. A jaka to będzie walka? To nie będzie lukier. Będzie ciężko - zapowiada Malikowska na Instagramie serialu. ZOBACZ TEŻ: Marta Malikowska o nowym sezonie "Skazanej". "Kosa już nie walczy z systemem"

Do obsady "Skazanej 3" dołączą nowi aktorzy: m.in. Leszek Lichota, Marek Kalita, Wojciech Kalarus, Monika Obara i Gabriela Muskała. Ta ostatnia zagra osadzoną, która będzie dzielić celę z Alicją. Będzie chciała się z nią zaprzyjaźnić. Muskała nie chce jednak zdradzać szczegółów. - A zwłaszcza, jeśli chodzi o tę postać, bo ona jest jakąś taką tajemnicą. Najgorsze, co bym teraz zrobiła, to opowiedziała, skąd się wzięła, dlaczego tu jest i dokąd odchodzi. Dlatego nic nie powiem. Powiem tylko, że bardzo ucieszyłam się z tego zaproszenia, bo widziałam dwa pierwsze sezony i byłam zachwycona absolutnie. Reżyserią, realizacją, aktorstwem wspaniałym kolegów i koleżanek - mówi Muskała.

