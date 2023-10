"Skazana 3". Która bohaterka najbardziej nas zaskoczy? 

Już 10 listopada w Playerze zobaczymy pierwszy odcinek "Skazanej 3". Producenci zapewniają, że przygotowali w nim wiele zwrotów akcji. Jak potoczą się losy Pati? Przeżyje bunt w więzieniu, ale czy wyjdzie na wolność? - Byłam o nią spokojna - mówi o swojej bohaterce Aleksandra Adamska.

Ostatni odcinek "Skazanej 2" był pełen dramatycznych wydarzeń. Bunt zainicjowany przez Alicję (Agata Kulesza), przeniósł się na inne oddziały więzienia. Samozwańcza przywódczyni Amfisa (Monika Dawidziuk) postanowiła wykorzystać chaos do samosądów. Pati (Aleksandra Adamska) miała właśnie wyjść na wolność - widzowie nie mieli pewności, czy ich ulubiona bohaterka przeżyje chaos. Teraz już wiadomo, że Pati zobaczymy też w "Skazanej 3". - Czułam, że ona przeżyje - mówi Aleksandra Adamska w rozmowie z tvn.pl. Zastanawiała się jednak, czy Pati wyląduje w szpitalu i czy po buncie będzie zdrowa. - Ale byłam o nią spokojna (…) Ciężko by było z niej zrezygnować. Ludzie mogą wziąć oddech, jak się pojawia Pati, bo nie dzieje się aż tyle, co potrafi się dziać poza jej wątkiem - mówi aktorka. Losy jej bohaterki przed wyrokiem pokazuje serial "Pati". CZYTAJ TEŻ: Gwiazdy "Skazanej" o trzecim sezonie serialu

Muskała o roli w "Skazanej 3"

Która z postaci najbardziej zaskoczy nas w trzecim sezonie? - Myślę, że postać grana przez Gabrysię Muskałę. Struktura charakterologiczna Doroty jest tak skonstruowana, że jest nieobliczalna, po prostu zaskakująca. A przede wszystkim kunszt aktorski Gabrysi tak to dobarwia, że nic tylko oglądać - zachęca Aleksandra Adamska. Gabriela Muskała w "Skazanej 3" zagra Dorotę Wójcik, która będzie dzielić celę z Alicją Mazur. Nowa osadzona będzie chciała się z nią zaprzyjaźnić. Muskała nie chce jednak zdradzać szczegółów. - A zwłaszcza, jeśli chodzi o tę postać, bo ona jest jakąś taką tajemnicą. Najgorsze, co bym teraz zrobiła, to opowiedziała, skąd się wzięła, dlaczego tu jest i dokąd odchodzi. Dlatego nic nie powiem. Powiem tylko, że bardzo ucieszyłam się z tego zaproszenia, bo widziałam dwa pierwsze sezony i byłam zachwycona absolutnie. Reżyserią, realizacją, aktorstwem wspaniałym kolegów i koleżanek - mówi Muskała. W rozmowie z tvn.pl dodaje: - Wydawało mi się po drugim sezonie, że scenarzyści już nie będą mieli czym zaskoczyć, a okazuje się, że lektura scenariusza wciągnęła mnie niesamowicie. Czyta się to jak najlepszy kryminał. Myślę, że widzowie nie będą rozczarowani.

Nowi aktorzy w "Skazanej"

Oprócz Muskały do obsady serialu dołączyli także Leszek Lichota (Kraszecki), Marek Kalita (Rabczuk), Wojciech Kalarus (Minister), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek) i Barbara Jonak (Anna Rabczuk). Producenci "Skazanej 3" zapowiadają, że sezon będzie pełen zwrotów akcji. Sędzia Alicja Mazur, nadal siedzi w więzieniu. Zna już reguły gry za kratkami i ich się trzyma. Jest twardsza i bardziej bezwzględna niż w poprzednich sezonach. Ma cel: dopaść kierownika penitencjarnego Sylwestra Hepnera (Adam Woronowicz). Ten po buncie daje osadzonym twardą lekcję pokory. Dostaje się zwłaszcza Campinie, Shibie i Francy - Alicja wskazała, że to one były świadkami licytacji kobiet w darknecie. Hepner wie, że ich zeznania mogą oznaczać jego koniec. W końcu zostaje zatrzymany do wyjaśnienia przez prokuraturę. To daje Alicji nadzieję, że jej córka Hania (Martyna Byczkowska) będzie bezpieczna. CZYTAJ TEŻ: "Nigdy sobie nie odpuszczam". Rozmawiamy z Agatą Kuleszą

