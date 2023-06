Finał "Skazanej 2". Agata Kulesza wspomina pracę z Beatą Krygier, której historię wykorzystano w serialu

Kim jest Beata Krygier?

Beata Krygier to była asesor sądowa, która trafiła do więzienia za oszustwa finansowe. Spędziła tam 2,5 roku. - Zadałam się z niewłaściwymi ludźmi - tłumaczy w dokumencie Superwizjera "Kobiety za kratami" (dostępny na TVN24 GO). W filmie razem z jego autorem Maciejem Kucielą przyjeżdża do nieczynnego już więzienia w Kamieniu Pomorskim. Kilka lat po odbyciu wyroku wraca do swojej celi i opowiada o tym, jak żyje się za murami. - W ciągu miesiąca schudłam 20 kilogramów. Nie jadłam, nie piłam. Nic. W tej rozpaczy napisałam list do taty. Nie wiedziałam, jak mam go przeprosić, że ja i moja cała rodzina, znaleźliśmy się w takiej sytuacji przeze mnie - wspominała w "Uwadze". ZOBACZ TEŻ: Cztery lata temu wyszła z więzienia: "Płaczę, jak przypomnę sobie niektóre historie"