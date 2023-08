Sixto Rodriguez nie żyje. Piosenkarz znany z filmu "Sugar Man" miał 81 lat

Kim był Sixto Rodriquez. Popularność zdobył po wielu latach

Rodriguez urodził się w 1942 roku w Detroit w rodzinie meksykańskich imigrantów. Swój pierwszy singiel "I’ll slip away" nagrał w 1967 roku, a trzy lata później wydano jego pierwszy album pt. "Cold Fact". W 1971 ukazał się kolejny, pt. "Coming From Reality". Choć zdobywał świetne recenzje, w Stanach Zjednoczonych nie zyskał popularności. Jak opisuje "Detroit News", po braku sukcesu obu albumów wokalista był pewien, że oznacza to koniec jego muzycznej kariery. Pracował dorywczo, założył rodzinę i skończył studia. Zaangażował się też w działalność polityczną - bez powodzenia kandydował nawet na urząd burmistrza, do rady miasta i senatu stanowego. Tymczasem jego muzyka stała się popularna na innym kontynencie - w RPA, gdzie sprzedał więcej płyt niż Elvis Presley, a także w Australii i Nowej Zelandii.