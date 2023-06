Siostrzenica Toma Hanksa odpadła z reality show. Zareagowała krzykiem i płaczem

W poniedziałek swoją premierę miał drugi sezon reality show "Claim to Fame" w stacji ABC, popularnego programu prowadzonego przez braci Kevina i Frankie'go Jonasów. Pomysł opiera się na tym, że krewni celebrytów muszą ukrywać swoją tożsamość, czyli to, że pochodzą z rodzin znanych osób. W kolejnych odcinkach otrzymują nowe wyzwania, a ten, kto najdłużej będzie w stanie ukrywać swoje powiązania z showbiznesem, wygra 100 tysięcy dolarów.

Siostrzenica Toma Hanksa odpadła z reality show

Carly Reeves na wiadomość, że odpada z programu, zareagowała płaczem i krzykiem, co nagrały kamery. Skrytykowała pokazanie we wcześniejszej części odcinka ławki, jako oczywistej aluzji do filmu "Forrest Gump", w którym Hanks wystąpił. - Nie ma nawiązania do ławek w innym filmie! - wykrzykiwała. - Nawet nie miałam okazji wykonania żadnego wyzwania! Nie zasłużyłam na to, powinnam mieć więcej czasu przed kamerą, powinnam być dłużej na antenie - żaliła się. Wycinek programu pokazujący zachowanie kobiety obiegł media społecznościowe.