Jej muzyka ma "natychmiast" zniknąć z wieców Donalda Trumpa. "Byłaby zniesmaczona"

Sinead O'Connor nie żyje

Urodzona w 1966 roku w Dublinie O'Connor zaczęła karierę muzyczną w młodym wieku, bo już w 1987 roku wydała swoją pierwszą płytę "The Lion and the Cobra". Łącznie nagrała 10 studyjnych albumów, z których największy sukces odniósł drugi, wydany w 1990 roku "I Do Not Want What I Haven't Got". Sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy. Na tej płycie znajduje się też najsłynniejszy przebój O'Connor "Nothing Compares 2U". Dzięki niemu stała się gwiazdą światowego formatu, choć żadna z późniejszych płyt nie zbliżyła się już do sukcesu "I Do Not Want What I Haven't Got".