Biali aktorzy nie będą już podkładać głosów pod inne niż białe postacie w "Simpsonach"

Amerykańska kreskówka "Simpsonowie" nie będzie już zatrudniała białych aktorów do podkładania głosów pod postacie z innych grup etnicznych. O swojej decyzji poinformowali producenci serialu. - Wszyscy wspólnie podjęliśmy decyzję. Wszyscy się na to zgodziliśmy. Wszyscy czujemy, że to właściwe - powiedział związany z serialem od lat aktor Hank Azaria.