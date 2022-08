"Simona" Natalii Korynckiej-Gruz z Nagrodą Publiczności, "Synthol" Piotra Trojana laureatem konkursu filmów krótkometrażowych BNP Paribas Dwa Brzegi

czytaj dalej

Do przeprowadzenia losowania nazwisk kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym swoje zastrzeżenia zgłosili niektórzy sędziowie tego sądu. Analizując zapisy prawne, wskazują, że konsekwencją "jest uznanie, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie może przystąpić do losowania sędziów Sądu Najwyższego przeznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej" i piszą o możliwych konsekwencjach.