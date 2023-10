Uważano ją za ekscentryczkę, o "dzikim inwentarzu" krążyły legendy

Szukając swojego miejsca na ziemi

Życie Simony Kossak to gotowy scenariusz na film, i aż dziwne, że nikt wcześniej nie sięgnął do jej biografii. Historia outsiderki ze słynnego, artystycznego rodu, która wyjeżdża na odludzie, by żyć po swojemu i realizować wielką pasję, do tego poznaje tam miłość swojego życia. Czy trzeba jeszcze czegoś więcej?