Shakira w wywiadzie o "zamianie ferrari na twingo" i Piqué. "Wierzyłam, że kobieta potrzebuje mężczyzny"

Shakira udzieliła pierwszego wywiadu od czasu, gdy ukazały się dwa utwory, w których piosenkarka nawiązuje do rozstania z Gerardem Piqué. - Wierzyłam w to, że kobieta potrzebuje mężczyzny, który ją uzupełnia. Miałam marzenia o rodzinie, w której dzieci są z matką i ojcem pod jednym dachem. Nie wszystkie marzenia się spełniają, ale życie ma swoje sposoby, żeby to zrekompensować - powiedziała wokalistka.

Wywiad ukazał się w poniedziałek 27 lutego w meksykańskiej telewizji N+. W rozmowie z dziennikarzem Enrique Acevedo Shakira po raz pierwszy od wydania dwóch piosenek, o których rozpisywały się media z całego świata, opowiedziała m.in. o swoich doświadczeniach związanych z tworzeniem utworów i o tym, że dzięki nim stała się silniejsza.

Shakira David Boyer/ABACAPRESS.COM/PAP

Shakira o tym, jak powstał słynny utwór

Jedna z piosenek powstała przy współpracy z argentyńskim raperem o pseudonimie Bizarrap. Wokalistka przyznała, że był to pomysł jej 10-letniego syna, Milana, dzięki któremu poznała twórczość rapera. - Jedną z rzeczy, za które jestem najbardziej wdzięczna Bizie, to że dał mi przestrzeń, możliwość wyładowania się. To była wielka ulga, potrzebna dla mojego własnego uzdrowienia, dla mojego własnego procesu dojścia do siebie - podkreśliła. - Myślę, że byłabym w zupełnie innym miejscu, gdybym nie nagrała tej piosenki i nie miałabym szansy wyrazić siebie, pomyśleć o bólu (...). Do studia weszłam inna i inna z niego wyszłam - powiedziała.

Piosenka "BZPR music Sessions vol. 53" ukazała się 11 stycznia i od tego czasu jej autorka nie schodziła z czołówek światowej prasy. CNN zauważa, że w mediach społecznościowych utwór wywołał zarówno falę poparcia dla piosenkarki, jak i krytyki ze względu na taką formę "leczenia ran" po rozstaniu. Shakira śpiewa w piosence m.in. o tym, że Piqué zostawił ją dla 22-letniej kobiety. "Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Z prasą u moich drzwi i długiem w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą (...) Jestem warta tyle, co dwie 22-latki, zamieniłeś ferrari na twingo, zamieniłeś roleksa na casio" - brzmi fragment utworu. Druga piosenka, w której wokalistka śpiewa o rozstaniu, ukazała się 24 lutego. "Oglądanie cię z nową zabolało mnie, ale teraz koncentruję się na sobie" - śpiewa Shakira w utworze "TQG".

Shakira: wierzyłam w to, że kobieta potrzebuje mężczyzny

W rozmowie z Acevedo Shakira przyznała, że zawsze była "emocjonalnie zależna od mężczyzn". - Wierzyłam w to, że kobieta potrzebuje mężczyzny, który ją uzupełnia. Miałam marzenia o rodzinie, w której dzieci są z matką i ojcem pod jednym dachem. Nie wszystkie marzenia się spełniają, ale życie ma swoje sposoby, żeby to zrekompensować - wskazała. - Co jest trudne dla ludzi, to że w nieoczekiwanych sytuacjach nie wiemy, jak zareagujemy. Ja nie wiedziałam, że mogę stać się silna. Zawsze byłam przekonana, że jestem wrażliwa i delikatna. I to prawda, że mam w sobie cząstkę wszystkiego, ale trzeba mieć wiarę w siebie - powiedziała. - Teraz czuję się kompletna, czuję, że zależę sama od siebie i że mam dwoje dzieci, które mnie potrzebują, więc muszę być silniejsza niż lwica - dodała.

Shakira i Piqué rozstali się w czerwcu 2022 roku po 11 latach związku. Mają dwóch synów - Milana i Sashę. Media szybko ustaliły, że kobieta, z którą Piqué miał zdradzić piosenkarkę, a obecnie jest jego partnerką, to Clara Chía Martí.

Autor:pb//az

Źródło: CNN