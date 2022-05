Shakira w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN": pomysł na najnowszy teledysk podsunęli mi synowie

Shakira w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę w "Dzień dobry TVN" powiedziała między innymi, że to jej dwaj synowie podsunęli jej pomysły na to, jak ma wyglądać klip do "Te Felicito".

- Nie miałam pojęcia, co ma się znaleźć w teledysku. Poprosiłam dzieci, by posłuchały piosenki, zamknęły oczy i powiedziały, co sobie wyobrażają. Młodszy, Sasza, który ma siedem lat, powiedział: mamo wyobrażam sobie ze tańczysz z robotem. To było genialne - stwierdziła artystka. - Starszy powiedział, że widzi mnie pośrodku kręgu zielonego ognia. Powiedziałam, że to też niesamowity pomysł, z którego skorzystam - dodała piosenkarka.