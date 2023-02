Shakira w kolejnej piosence nawiązuje do rozstania z Piqué. "Moje życie stało się lepsze"

"TQG" - Shakira ponownie odnosi się do rozstania z Piqué

"Odszedłeś mówiąc, że skończyłeś ze mną i znalazłeś sobie nową dziewczynę. To, czego ona nie wie, to że wciąż wyświetlasz moje stories (w mediach społecznościowych - red.)" - śpiewa w jednym z pierwszych wersów Karol G, która w 2021 rozstała się z narzeczonym Emmanuelem Santiago, znanym pod pseudonimem artystycznym Anuel AA. "Moje życie stało się lepsze, a ty nie jesteś już w nim mile widziany" - wtóruje jej Shakira.

W treści utworu wokalistki kilkukrotnie sugerują również, jakoby byli partnerzy usiłowali do nich wrócić. "Czy nie mówiłeś, że ze mną skończyłeś? Co tu robisz, szukając mnie, jeśli wiesz, że nie powtarzam błędów?" - śpiewają w refrenie. "Przekaż swojej małej, że nie rywalizuję o mężczyzn" - oświadczają w kolejnych wersach. "I nie złości mnie to, co twoja dziewczyna mówi o mnie. To mnie śmieszy" - zaznacza w swojej zwrotce Shakira.