Shakira wystawiła na balkonie manekina w stroju wiedźmy. Ma być widoczny z mieszkania matki Piqué

Nowy utwór Shakiry przebojem wdarł się na szczyty zestawień najchętniej słuchanych hitów. Piosenka dała wgląd w prywatną batalię piosenkarki i jej byłego partnera, piłkarza Gerarda Piqué, która przybiera coraz dziwniejszy obrót. Dziennikarze odnotowali, że na balkonie Shakiry stoi... manekin w stroju wiedźmy. Według mediów zwrócony w stronę domu matki Piqué. O niej też śpiewa w piosence.

W nowym utworze, "BZRP", nagranym we współpracy z argentyńskim didżejem i producentem muzycznym Bizarrapem, Shakira śpiewa m.in. o radzeniu sobie po zakończeniu związku. Wiele słów wyraźnie nawiązuje do jej relacji z byłym zawodnikiem Barcelony Gerardem Piqué, z którym rozstała się w 2022 roku. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś ferrari na twingo, zamieniłeś rolexa na casio" - śpiewa kolumbijska wokalistka.

Shakira i Gerard Piqué rozstali się w 2022 roku Getty Images

Kilka dni po premierze teledysku nie cichną echa nowego hitu. Media zwracają na przykład uwagę na relację łączącą Shakirę z matkę Piqué, Montserrat Bernabéu. "Zostawiłeś mnie ze swoją matką jako sąsiadką" - brzmi jeden z fragmentów piosenki.

Manekin w stroju wiedźmy na balkonie Shakiry

Dziennikarz Simon Hunter odnotował w niedzielę 15 stycznia, że na balkonie domu artystki w Hiszpanii stoi niecodzienny obiekt: "Shakira umieściła wczoraj na swoim balkonie naturalnej wielkości wiedźmę, zwróconą w stronę domu swojej teściowej" - napisał na Twitterze. Zdania co do daty postawienia manekina na balkonie są podzielone: według hiszpańskiego dziennika "Marca", pojawił się on na nim już 3 miesiące temu.

Jednocześnie "Marca" zwraca uwagę, że rodzicom piłkarza ciężko będzie uniknąć wysłuchania popularnej piosenki Shakiry. Nowy hit "rozbrzmiewa w rezydencji" wokalistki. Dowodzi tego nagranie spod posiadłości, opublikowane przez portal gazety. Z kolei ekipa programu "Mas Vale Tarde" zarejestrowała, jak osoba, opisana jako "pracownik" wyszedł na balkon, by "wyczesać" manekina, a następnie zabrał go, kiedy zobaczył, że sytuację rejestrują kamery.

Rodzice Piqué nie odnieśli się publicznie do nowej piosenki Shakiry, jednak - jak zauważyli dziennikarze portalu "¡Hola!" - Montserrat Bernabéu miała umieść "lajki" pod dwoma tweetami związanymi z przebojem. Pierwszy miał się pojawić pod wpisem Shakiry, w którym nawiązała do tekstu swojej ostatniej piosenki, zaś drugi pod wpisem Bizarrapa, w którym zapowiedział wydanie utworu. Według mediów, Bernabéu miała wycofać później te polubienia.

Kim jest Montserrat Bernabéu, matka Piqué?

Montserrat Bernabéu jest lekarką, ukończyła medycynę - chirurgię na Uniwersytecie Barcelońskim. Od 1993 roku pracuje w szpitalu w Badalonie na przedmieściach Barcelony. "Jako naukowczyni brała udział w wielu europejskich projektach związanych z nowymi technologiami w rehabilitacji" - czytamy na stronie Institut Guttmann. Joan Piqué jest prawnikiem. Hiszpańskie media podkreślają, że jak dotąd Shakirę i jej teściów łączyły dobre relacje. Bernabéu i Piqué mieli przenieść się do budynku sąsiadującego z domem wokalistki, by być bliżej wnuków.

Teledysk do "BZRP", opublikowany w internecie w środę 11 stycznia, w ciągu kilku dni zyskał 100 milionów wyświetleń, tym samym stał się pierwszym utworem w języku hiszpańskim, który osiągnął zawrotny wynik w tak krótkim czasie. "Nigdy nie sądziłam, że to, co było dla mnie katharsis i ulgą, stanie się numerem jeden - napisała Shakira na Instagramie, dziękując fanom za pozytywny odbiór piosenki i wyrazy wsparcia. "Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czujemy się nic nieznaczące" - dodała.

Autor:wac//am

Źródło: Marca, ¡Hola!, Institut Guttmann, tvn24.pl