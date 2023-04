Synowie Shakiry "bezlitośnie prześladowani" i "śledzeni". Przejmujący apel piosenkarki

"W imieniu moich dzieci apeluję do mediów o poszanowanie ich prawa do prywatności" - napisała Shakira w opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych poście. Swoją wypowiedź kolumbijska piosenkarka skierowała do paparazzich i dziennikarzy, którzy po jej głośnym rozstaniu z Gerardem Pique w "celu uzyskania lepszych zdjęć" śledzą jej synów: 10-letniego Milana i 8-letniego Sashę.

Po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku Shakira i Pique ogłosili koniec trwającego niemal 12 lat związku, szczegóły ich burzliwej relacji zaczęły trafiać do lokalnych i zagranicznych mediów. Na początku kwietnia wokalistka poinformowała, że wraz z synami przeprowadziła się z Barcelony do Miami. W poprzednim miejscu zamieszkania chłopcy mieli być "bezlitośnie prześladowani przez paparazzich i różne media".

"Drodzy przyjaciele, dziennikarze i przedstawiciele mediów. To zrozumiałe, że gdy w moim życiu zachodzą zmiany - a jestem osobą publiczną - mną i moją rodziną stale interesuje się prasa. Jednak moi synowie, Milan i Sasha, mają za sobą bardzo trudny rok. Nieustannie cierpieli z powodu bezlitosnych prześladowań ze strony paparazzich i różnych mediów" - zaczęła wpis piosenkarka.

Shakira apeluje do paparazzi o zaprzestanie śledzenia jej synów

Jak wyjaśniła Shakira w dalszej części posta, "teraz, gdy wchodzą w nowy etap życia, w imieniu swoich dzieci apeluję do mediów o poszanowanie ich prawa do prywatności". "Proszę o powstrzymanie się od śledzenia ich [w drodze - red.] do szkoły lub ze szkoły, od czekania na nie pod drzwiami naszego domu lub gonienia ich w drodze na zajęcia pozaszkolne i rekreacyjne w celu uzyskania lepszych zdjęć czy ujęć" - dodała piosenkarka. Wyjaśniła także, że podobne sytuacje "miały miejsce każdego dnia w Barcelonie".

"Ufam, że dziennikarze i fotografowie są wrażliwi na sytuację Milana i Sashy i potrafią zachować się wobec nich w ludzki sposób, pamiętając, że chodzi o zdrowie oraz fizyczną i emocjonalną integralność dwójki dzieci w wieku 8 i 10 lat" - oceniła wokalistka. Kierując swoje słowa do fotoreporterów, przekazała, że jej synowie "pragną jedynie móc wyjść na ulicę i uczęszczać do szkoły, czując się bezpiecznie i mając pewność, że nie są śledzeni ani poddawani ciągłej obserwacji kamer".

Gwiazda zaznaczyła, że "zwraca się z tym apelem nie jako artystka, ale jako matka, która chce chronić swoje dzieci i dbać o ich psychiczny i emocjonalny dobrostan". Dodała, że zdecydowała się na opublikowanie wpisu, by Milan i Sasha mogli "żyć zdrowo i szczęśliwie, tak jak zasługuje na to każde dziecko".

Rozstanie Piqué i Shakiry

Piqué i Shakira byli razem przez 12 lat. Nie wzięli ślubu, mają dwóch synów: 10-letniego Milana i 8-letniego Sashę. O zakończeniu związku poinformowali w czerwcu 2022 roku. O szczegółach ich burzliwego rozstania zrobiło się szczególnie głośno na początku tego roku, kiedy to 11 stycznia Kolumbijka opublikowała w internecie utwór "BZRP" nagrany w studiu argentyńskiego didżeja i producenta muzycznego Bizarrapa. W piosence znalazło się wiele zdań, które fani piosenkarki odebrali jako skierowane do jej byłego partnera i pełne aluzji do jego nowej partnerki. Shakira wspominała też w niej o matce Piqué.

Shakira i Gerard Pique rozstali się po niemal 12 latach Getty Images

Do mediów przedostawały się wówczas rozmaite informacje na temat reakcji byłego partnera wokalistki na jej utwór. Niewiele ponad miesiąc później, 24 lutego kolumbijska piosenkarka wypuściła piosenkę "TQG", w tekście której również znalazły się aluzje do piłkarza.

Autor:jdw//az

Źródło: Instagram, tvn24.pl