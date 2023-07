Świetne polskie seriale na podstawie bestsellerowych kryminałów. Czy będą kolejne sezony?

Dobra książka nie zawsze gwarantuje sukces filmowej adaptacji. Oto seriale na podstawie polskich kryminałów, które w ostatnich latach okazały się wielkimi hitami. Na Playerze można obejrzeć "Szadź", "Chyłkę", "Behawiorystę", "Żmijowisko" i "Ślepnąc od świateł". Część z nich ma szansę na ciąg dalszy.

- Ta postać była oczekiwana przeze mnie przez 20 lat, co najmniej. Więc wreszcie dostąpiłem zaszczytu, że mogę śmiało z zamaskowaną twarzą udzielać wywiadów - żartował w "Dzień Dobry TVN" Maciej Stuhr. W serialu "Szadź" po raz pierwszy zagrał psychopatycznego mordercę. Sławomir Fabicki, reżyser pierwszego sezonu, po premierze mówił w "Faktach", że aktor jest wprost stworzony do grania takich postaci. Stuhra niebawem zobaczymy w kolejnym sezonie "Szadzi".

"Szadź"

Pierwszy sezon "Szadzi" jest oparty na książce Igora Brejdyganta o tym samym tytule. Choć kryminał nie ma kontynuacji, serial okazał się takim hitem, że po pierwszym sezonie (wiosna 2020), nakręcono drugi (wiosna 2021) i trzeci (jesień 2022). W marcu Maciej Gozdowski, szef Playera, ogłosił, że trwają prace nad sezonem czwartym. Zdjęcia do nowych odcinków powinny ruszyć w tym roku. W lesie niedaleko Opola zostaje brutalnie zamordowana młoda kobieta. Niemal od razu wiadomo, że zrobił to Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr): naukowiec, religioznawca, wykładowca uniwersytecki, szanowany publicysta, profesor, przykładny mąż i ojciec. Ten wydawałoby się wzorowy obywatel to psychopatyczny seryjny morderca. Zagadką są jednak motywy jego działania. Śledztwo prowadzi komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Okazuje się, że tych dwoje sporo łączy.

Trzeci sezon "Szadzi" TVN Warner Bros. Discovery

"Behawiorysta"

"Behawiorysta" to najnowszy serial Player Original, którego pierwszy sezon miał premierę w styczniu. Jest oparty na kryminale Remigiusza Mroza o tym samym tytule. Książkowa seria z byłym prokuratorem Gerardem Edlingiem liczy cztery pozycje (po "Behawioryście" są "luzjonista", "Ekstremista" i "Kabalista"). W ubiegłym roku, w programie u Kuby Wojewódzkiego, Remigiusz Mróz potwierdził, że sfilmowany będzie także "Iluzjonista". Gerard Edling (Robert Więckiewicz), były prokurator i ekspert w dziedzinie kinezyki (nauki zajmującej się badaniem mowy ciała), zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu groźnego szaleńca. Horst Zeiger (Krystian Pesta) organizuje w internecie makabryczne igrzyska śmierci, podczas których internauci typują jego ofiary. Zaczyna się wyścig z czasem, bo morderca okazuje się godnym przeciwnikiem dla doświadczonego i utalentowanego Edlinga.

"Behawiorysta" - pierwszy odcinek w Player.pl TVN Grupa Discovery

"Chyłka"

Książkowa seria Remigiusza Mroza o prawniczce Joannie Chyłce liczy 16 tomów. Serial "Chyłka" zrobiono na podstawie pięciu: "Zaginięcie" (zima 2018), "Kasacja" (jesień 2019), "Rewizja" (jesień 2020), "Inwigilacja" (wiosna 2021) i "Oskarżenie" (jesień 2021). Producenci poinformowali już, że piąty sezon był sezonem ostatnim.

Bezkompromisowa i odważna mecenas Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka) nie boi się trudnych spraw. Razem z aplikantem Kordianem Oryńskim (Filip Pławiak) robi wszystko, by przekonać sąd o niewinności swoich klientów. Choć znalezienie winnego nie jest jej zadaniem, dzięki dociekliwości pani mecenas widz z odcinka na odcinek jest bliżej rozwiązania kryminalnej zagadki (w każdym sezonie innej).

"Żmijowisko"

Serial na podstawie thrillera psychologicznego Wojciecha Chmielarza był nominowany do Orłów. Pierwszy sezon "Żmijowiska" miał premierę w 2019 roku. Na razie nie ma informacji o kontynuacji.

Mamy tu współczesny konflikt pokoleń, który staje się tłem dla tragedii. Grupa trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów jak co roku wyjeżdża z dziećmi do letniska Żmijowisko. Jest alkohol, narkotyki i zabawa na całego. Któregoś wieczoru dochodzi do awantury, a rano okazuje się, że zniknęła 15-letnia córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Choć od razu rozpoczynają się poszukiwania, dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok po wydarzeniach ojciec Ady wraca do Żmijowiska, żeby rozwikłać tajemnicę zniknięcia córki. W trakcie prywatnego śledztwa trafia na zaskakujące wątki. Powracają historie dawnych konfliktów z przyjaciółmi, skrywane żale i urazy.

"Ślepnąc od świateł"

Serial HBO Max (jesień 2018) jest adaptacją bestsellera Jakuba Żulczyka nominowanego w 2014 roku do Paszportu Polityki. "Ślepnąc od świateł" od początku był zapowiadany jako serial jednego sezonu. Krzysztof Skonieczny, reżyser, odbierając Nagrodę Wdechy za wydarzenie roku, mówił, że lepiej pozostawić legendę nietkniętą i że chciałby, żeby jego serial stał się taką pamiątką dla Warszawy jak "Zły" Leopolda Tyrmanda. Kuba Nitecki (Kamil Nożyński) to znany warszawski diler kokainy, który obraca się w gronie gangsterów. Jego klientami są zamożni warszawiacy, w tym politycy, celebryci i gwiazdy hip-hopu. Zna wiele osób, za to nikt nie zna jego. Serial pokazuje siedem dni z życia Kuby, gdy ten, zmęczony dotychczasowym życiem, postanawia uciec. Kupuje bilety na samolot do Argentyny. Przed wylotem musi tylko jeszcze załatwić kilka spraw. W tym czasie z więzienia wychodzi Dario (Jan Frycz), gangster starej daty. Ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji dealera ze skutkami pewnych jego decyzji.

Autor:joan//mro

Źródło: Player, HBO Max